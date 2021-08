Estreno de "The Suicide Squad" afectado por la pandemia

desde pocos miles de nuevas infecciones diarias, hasta más de 100.000. Eso ocasionó que se restringieran las actividades en interiores y que algunos estados consideraran cambiar las normas. Nueva York tiene planeado hacer que la vacunación sea un requisito para comer al interior de restaurantes y otros lugares, incluido el cine.

El costo de producción de The Suicide Squad fue de unos 185 millones de dólares, pero la situación actual de la taquilla no ofrece mucha oportunidad de rentabilidad para las películas de esa escala. Warner no difundió datos de streaming o suscripciones relacionadas con The Suicide Squad, pero Goldstein indicó que todos los estrenos han tenido una respuesta proporcional en HBO Max que se correlaciona con su popularidad en los cines. Si es un éxito en cines, es un éxito en streaming.