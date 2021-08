La NASA busca 4 personas para simulacro de vida en Marte

¿Quiere usted emular a Matt Damon y pasar un año pretendiendo que está aislado en Marte? La NASA tiene una oferta de trabajo para usted.

Con el fin de prepararse para enviar astronautas al planeta rojo en el futuro, la agencia espacial estadounidense comenzó a aceptar solicitudes el viernes para que cuatro personas vivan durante un año en Mars Dune Alpha. Es un hábitat marciano de 158 metros cuadrados (1.700 pies cuadrados), creado por una impresora 3D, el cual se encuentra dentro de un edificio en el Centro Espacial Johnson en Houston.

Los voluntarios pagados trabajarán en una misión simulada de exploración marciana que incluirá caminatas espaciales, comunicaciones limitadas con la Tierra, alimentación y recursos limitados, y fallas en el equipo.

La NASA tiene planeados tres de estos experimentos, el primero de los cuales comenzará en el otoño del año próximo. La comida será la que se sirve comúnmente en el espacio, y por el momento no se planea que el sitio tenga ventanas. Se cultivarán algunas plantas, pero no papas como en la película The Martian. Damon interpretó al astronauta Mark Watney, que se queda varado en Marte y sobrevive alimentándose con papas.

Queremos entender cómo se desempeñan los seres humanos en ellos, dijo Grace Douglas, la científica que encabeza los experimentos. Estamos examinando situaciones realistas en Marte.

El proceso para inscribirse comenzó el viernes, pero no están buscando a cualquiera. Los requisitos son estrictos, e incluyen una maestría en un área científica, de ingeniería o matemáticas, o experiencia como piloto de vuelo. Sólo pueden participar ciudadanos estadounidenses o personas con la residencia permanente en el país. Los solicitantes tienen que tener entre 30 y 55 años, gozar de buena salud, sin problemas de dieta, y sin propensión al mareo provocado por el movimiento.

Eso muestra que la NASA busca personas con un perfil cercano al de los astronautas, señaló el exastronauta canadiense Chris Hadfield. Y, según él, eso es bueno, porque es un mejor experimento si los participantes son parecidos a las personas que realmente irán a Marte.

