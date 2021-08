Cineteca Nacional de México invita a su sala virtual

¿Buscas entretenimiento para el fin de semana en casa? La Cineteca Nacional de México te invita a su sala virtual.

La sala ya se encuentra operando y entre sus próximos estrenos destaca la galardonada con el Oscar a mejor película extranjera Otra ronda (Druk) de Thomas Vinterberg. Pero la Cineteca desea que más personas de todo México se conecten para conocer esta nueva modalidad por streaming de su oferta cinematográfica.

Creemos que cinéfilos hay por todo el país y esta sala virtual permite que cualquier cinéfilo que tenga internet se pueda conectar y ver la película, dijo Nelson Carro, director de difusión y programación de la Cineteca Nacional, en entrevista por videollamada desde la Ciudad de México.

La sala, inaugurada a mediados de junio, funciona de forma muy sencilla: a través de la página de internet de la Cineteca se puede entrar a la pestaña de sala virtual y seguir los pasos para comprar el boleto. Tras la compra se genera un código de acceso único que se puede tomar directamente de la página de la Cineteca y que también es enviado vía correo electrónico a los usuarios.

El público debe conectarse a la hora programada, aunque hay unos minutos de tolerancia y se pueden hacer pausas, pero las películas se pueden ver sólo en un par de horas después del inicio de la función, realmente como si estuvieran en la sede física en la capital. Los filmes pueden ser vistos en computadoras, tabletas, celulares o pantallas inteligentes. El boleto cuesta 50 pesos (2,5 dólares) por pantalla. Las funciones están únicamente disponibles para el territorio mexicano.

Nos parecía importante por un tema de disciplina cinéfila, si quieres llamarlo así, de que no fuera ˜hoy empiezo a verla y veo un pedazo y mañana veo otra parte y si me da el tiempo el jueves próximo la termino™, dijo Carro. Uno puede poner pausa ir por un café o por una cerveza, pero tiene que regresar, no puede regresar a las seis horas porque ya no está la película.

La pandemia fue un catalizador para que se concretara el proyecto de la sala virtual. Precisamente lo que llevó más tiempo fue lograr el formato de funciones con horarios específicos.

Efectivamente la pandemia nos llevó a apresurar la concreción de esa idea... de que era importante actualizarse de acuerdo con todo el desarrollo tecnológico", dijo Carro.

La sala virtual es fundamentalmente una réplica de la Cineteca física pues todas las películas tienen la garantía de haberse exhibido en sus salas, la mayoría recientemente. Además, tiene la ventaja de que por el precio de un sólo boleto de sala física la función puede ser vista por múltiples personas.

A partir del viernes 13 de agosto habrá 40 funciones diarias en la sala virtual.

Hay una enorme posibilidad para elegir la película y la función, cada película va a tener por lo menos cuatro funciones, explicó Carro.

Hasta ahora respuesta del público ha sido buena, según los representantes de la Cineteca acumula cerca de 13.790 visionados hasta el 5 de agosto. Una de las películas más populares de la programación es El diablo entre las piernas del director mexicano Arturo Riptsein, un drama en blanco y negro protagonizado por Silvia Pasquel que aborda el tema de la sexualidad en la tercera edad.

También se presenta la película mexicana restaurada Río escondido con Emilio El Indio Fernández, la película francesa El misterio del Sr. Pick (Le mystí¨re Henri Pick) de Rémi Bezaní§on y el cautivador documental griego Los tomates escuchan Wagner (When Tomatoes Met Wagner) de Marianna Economou.

Los sábados y domingos hay matinés de películas infantiles, actualmente está disponible Abril y el mundo extraordinario (Avril et le monde truqué) y próximamente se presentará Dino. En un futuro planean retrospectivas, festivales y funciones especiales para la sala virtual.

En cuanto a la segunda sede de la Cineteca, que será construida en el Bosque de Chapultepec, Carro adelantó que será de características muy similares a la actual con varias salas, cafetería, restaurante y tiendas, así como, claro, espacios verdes por tratarse del bosque.

Esperemos que también sea un éxito. Creemos que hace falta sobre todo en esta otra parte de la ciudad, dijo. La idea es repetir ese mismo ambiente

La nueva sede no tiene fecha fija de inauguración, pero las autoridades culturales de México han dicho que sería en 2022.