Sagstrom vence al calor, toma la delantera en golf femenino

Lexi Thompson tuvo que echar mano de una mánager del equipo de Estados Unidos en los últimos tres hoyos después de que su caddie sucumbió al calor. Las golfistas recorrieron los soleados fairways del club de campo Kasumigaseki bajo sombrillas, y alguna llegó a refrescarse con una bolsa de hielo en la cabeza.

Madelene Sagstrom superó las adversidades para arrancar con buen pie el miércoles el torneo femenino de golf de los Juegos de Tokio.

Con un difícil golpe para dejar la pelota a cuatro pies de la bandera para un par en el hoyo final, la sueca firmó una ronda sin bogeys en una jornada de calor abrasador para terminar con 5 bajo par, 66. Sagstrom tiene un golpe de ventaja sobre la número uno del mundo, Nelly Korda, y la india Aditi Ashok.

El calor extremo no es nada nuevo para la mayoría de las golfistas en la élite ya que la gira LPGA incluye torneos en Singapur y Tailandia. Los termómetros llegaron a superar los 37,8 grados Celsius (100 Fahrenheit), momento en el que se les permitió a los caddies quitarse los chalecos.

Pero este no es el único problema: se avecina una tormenta tropical y, según la previsión actual, hay 70% de posibilidades de fuertes aguaceros el sábado, y algo más el domingo. La competencia debe finalizar el domingo, en la última jornada de los Juegos.

Heather Daly-Donofrio, delegada técnica de la Federación internacional de Golf a cargo del torneo femenino, dijo que las jugadoras han sido informadas sobre la posibilidad de que el torneo se reduzca a 54 hoyos.

Esto dependerá del clima y la decisión no se tomará probablemente hasta después de la segunda ronda. El calor extremo descartó la posibilidad de disputar 27 hoyos el jueves y otros tantos el viernes.

Hace calor, no voy a mentir. Hace mucho calor", afirmó Sagstrom. Pero es manejable. La mayoría de nosotras hemos estado en Asia, hemos jugado mucho al golf aquí, así que sabemos qué hacer. Bebes mucha agua, tienes toallas frías, sombrillas, hay que mantener la energía y no volverse loca. Creo que en este caso es más difícil para los caddies que para las golfistas".

No hace falta que se lo explique a Thompson. Caminaba por el fairway del hoyo 15 cuando dijo que su caddie, Jack Fulghum, se giró hacia ella y le preguntó: ¿Te parece que me veo pálido?.

No me di cuenta. Pero no tenía buen aspecto, señaló Thompson, que hizo que se sentara sobre el césped y lo sustituyó por Donna Wilkins, que forma parte del equipo de golf de Estados Unidos. Thompson logró birdies en tres hoyos seguidos y cerró con un bogey para una tarjeta de 72 golpes.

Korda, que se encaramó al número 1 del mundo hace seis semanas tras ganar su primer major del circuito femenino de la PGA, superó un par de bogeys al inicio con suficientes birdies para no rezagarse, y consiguió trepar a las primeras posiciones con 67 golpes.

Jin Young Ko, que fue desbancada por Korda tras casi dos años en la cima, fue una de las que terminaron con 68 golpes en su tarjeta. Inbee Park, que defiende el oro conseguido en Río hace cinco años, terminó con 69, al igual que Danielle Kang y Sei Young Kim.