Florida podría retirar fondos de Ben & Jerry's: gobernador

a menos que ésta última revoque su decisión de dejar de vender helados en la Cisjordania ocupada por Israel y en el este de Jerusalén.

El gobernador republicano dijo que la Junta Estatal de Administración agregó a Unilever, un conglomerado de bienes de consumo con sede en Londres, a su lista de empresas escrutadas que boicotean a Israel. Esto significa que si Ben & Jerry™s no revierte su posición sobre Israel en 90 días, Florida no invertirá ni celebrará contratos con Unilever ni sus subsidiarias.

Por cuestión de leyes y principios, el estado de Florida no tolerará la discriminación contra el estado de Israel o el pueblo israelí, alegó el gobernador republicano en un comunicado de prensa. No me quedaré de brazos cruzados mientras los ideólogos corporativos despiertos buscan boicotear y desinvertir en nuestro aliado, Israel.

La decisión, similar a las de otros estados, se produce después de que Ben & Jerry™s, con sede en Vermont, anunciara el mes pasado que dejaría de vender sus productos en los territorios buscados por los palestinos para formar un estado.

Los fundadores de la compañía, Bennett Cohen y Jerry Greenfield, escribieron en un artículo de opinión reciente del New York Times que ya no controlan la compañía, pero que aprueban la acción contra Israel como un reflejo de los valores progresistas de la empresa, que tiene una larga trayectoria en la defensa de la justicia social.

También somos orgullosamente judíos. Es parte de quiénes somos y de cómo nos hemos identificado durante toda nuestra vida. A medida que nuestra empresa comenzó a expandirse internacionalmente, Israel fue uno de nuestros primeros mercados en el extranjero. Éramos entonces, y seguimos siendo hoy, partidarios del Estado de Israel , dijeron los fundadores. Pero es posible apoyar a Israel y oponerse a algunas de sus políticas, así como nos hemos opuesto a las políticas del gobierno de Estados Unidos, agregaron.