AP nombra a Daisy Veerasingham presidenta de la cooperativa

The Associated Press designó el martes a Daisy Veerasingham, actual vicepresidenta ejecutiva y gerente de ingresos, como nueva presidenta y CEO de la cooperativa noticiosa. Sucederá a Gary Pruitt, quien se retira al inicio del año próximo.

Será la primera mujer, la primera persona de color y la primera persona no estadounidense que dirige la AP en sus 175 años de historia.

Veerasingham, de 51 años, es británica de ascendencia esrilanquesa. Su designación refleja el aspecto cambiante de la AP, el 40% de cuyos ingresos, el doble de hace 15 años, provienen de fuera de Estados Unidos.

Su tarea será seguir diversificando las fuentes de ingresos. Atrapada en la misma tenaza financiera que la mayor parte de los medios, la AP vio disminuir sus ingresos a 467 millones de dólares en 2020, una caída superior al 25% en la década.

Veerasingham dijo que está resuelta a conservar a la AP como fuente de periodismo apartidista basado en los hechos y combatir por la libertad de prensa y el acceso a la información. La AP produce diariamente unas 2.000 historias, 3.000 fotos y 200 videos que llegan a más de la mitad de la población mundial.

Éstos son los valores medulares de la AP desde su fundación hace 175 años, dijo en una entrevista. Creo que hoy son más importantes que nunca.

Pruitt, de 64 años, dirige a la AP desde 2012. Bajo su conducción, la empresa ha ganado seis premios Pulitzer, dos de ellos este año, y tuvo otros tres finalistas a los premios periodísticos estadounidenses en 2021.

Junto con Veerasingham, buscan un sucesor a Sally Buzbee como jefa de redacción, una designación que esperan dar a conocer en los próximos meses. Buzbee fue designada jefa de redacción del diario The Washington Post a mediados de año.

Me enorgullece sobre todo el hecho de que la AP tiene un periodismo de excelencia a la vez que enfrenta los retos del mercado, dijo Pruitt. La AP se encuentra en una posición financiera fuerte para encarar el futuro con confianza y seguir proporcionando un informe noticioso fundacional al mundo.

El directorio de AP designó a Veerasingham, la semana pasada. Steven R. Swartz, presidente del directorio y presidente y CEO de Hearst, dijo que es una líder probada con una profunda comprensión de cómo funciona la AP y una clara visión de futuro.

Veerasingham ingresó a la AP como directora de ventas de AP Television News en Londres. Con el tiempo llegó a ser responsable de licenciamiento y marketing de contenido en Europa, Medio Oriente, ífrica, Asia y Australia, encabezando la expansión de la empresa.

También lideró la expansión del sector de vídeo de AP para convertirlo en una operación totalmente digital con la capacidad de ofrecer vídeo en directo en múltiples canales.

Al reducirse su negocio medular de vender noticias a diarios y emisoras, la AP ha ampliado sus emprendimientos de licenciamiento a otras áreas, como la empresaria y la académica. Ha creado un negocio con el licenciamiento de viejas fotos y videos, este último mediante la adquisición de una empresa propietaria de viejos noticieros cinematográficos.

La AP también gana dinero proporcionando estudios y equipos a organizaciones, vendiendo software noticioso y recuento de votos y encuestas electorales. Se han iniciado otros emprendimientos de diversificación, como la venta de informes noticiosos especializados y la administración de video para subastas de empresas como Sotheby™s, dijo Veerasingham.

La AP se encuentra probablemente sobre las bases más sólidas en mucho tiempo, dijo. No creo que el mundo deba preocuparse por el futuro de The Associated Press. ¿Nos aguardan desafíos? Sí, tenemos que diversificar nuestros ingresos y estabilizar los ingresos medulares. Pero creo que podemos hacerlo en los próximos tres años con la fuerza financiera que hemos construido.

Como muchas otras empresas, la AP espera regresar a sus oficinas en los próximos meses, aunque al principio se aplicará un enfoque híbrido con el trabajo desde la casa.

Una de las cosas que le enseñó el trabajo durante la pandemia es que en la AP somos capaces de hacer mucho más de lo que creíamos, dijo.

Veerasingham trabajó en marketing en LexisNexisy el Financial Times antes de llegar a la AP. Es abogada y no ha trabajado como periodista.

Pruitt dijo que tras su retiro dividirá su tiempo entre California y Nueva York, y tomará clases en la Universidad de California-San Diego.