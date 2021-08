Pelosi pide a Biden extender moratoria a desahucios

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores demócratas exhortaron el domingo al gobierno del presidente Joe Biden a extender de inmediato la moratoria nacional a los desahucios, considerando que se trata de un imperativo moral para evitar que los estadounidenses sean desalojados de sus hogares durante un repunte del COVID-19.

Aproximadamente 3,6 millones de estadounidenses están en riesgo de desahucio, algunos incluso desde el lunes.

El Congreso no logró aprobar un proyecto de ley rápidamente para extender la moratoria, la cual expiró el sábado a medianoche, y los líderes demócratas señalaron en un comunicado que ahora le corresponde actuar al gobierno de Biden. Lo exhortaron a extender la moratoria hasta el 18 de octubre.

Se requiere acción, y debe provenir del gobierno, manifestó Pelosi en el comunicado firmado por Steny Hoyer, líder de la mayoría; James E. Clyburn, jefe de la bancada, y la presidenta adjunta Katherine Clark. La ciencia y la razón exigen que también deben extender la moratoria debido a la variante delta. Hacerlo es un imperativo moral.

Algunos legisladores demócratas dijeron que fueron tomados por sorpresa el jueves cuando Biden anunció que no extendería la moratoria de nuevo, luego de un fallo de la Corte Suprema que insinuaba la necesidad de que el Congreso actuara para que hubiera otra extensión. A los legisladores sólo les quedaban unos días para actuar antes de que la prohibición expirara, lo cual generó frustración y enojo, y sacó a la luz un inusual desacuerdo con el gobierno.

La representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez dijo el domingo después de que expirara la moratoria que los demócratas tienen que llamar a las cosas por su nombre.

No podemos de buena fe culpar al Partido Republicano cuando los demócratas de la Cámara de Representantes tenemos mayoría, dijo la congresista progresista en el programa State of the Union de la cadena CNN.

Ocasio-Cortez y otros demócratas se unieron a la representante demócrata Cori Bush el fin de semana cuando Bush acampó afuera del Capitolio.

Pensábamos que la Casa Blanca estaba al mando, dijo el sábado en CNN la representante demócrata Maxine Waters, presidenta de la Comisión de Servicios Financieros, cuando ya los legisladores habían concluido su trabajo.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades decretaron la moratoria como parte de la crisis del COVID-19 cuando los empleos cambiaron y muchos trabajadores perdieron su ingreso. El objetivo de la medida era prevenir una mayor propagación del virus entre las personas que fueran forzadas a vivir en las calles y en albergues.