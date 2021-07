CNCO comienza nueva etapa bailando Toa la noche

CNCO comienza su nueva etapa bailando Toa la noche. El primer sencillo de la banda pop-urbana tras la partida de su integrante Joel Pimentel es un tema compuesto junto con Wisin para disfrutar el verano.

Fue un cambio drástico, un cambio un poquito difícil, dijo Christopher sobre la salida de Pimentel en mayo que dejó al popular quinteto convertido en cuarteto.

Pero la esencia de CNCO sigue aquí, la esencia de CNCO antiguo no se ha ido. Seguimos con las mismas ganas, evolucionando todos los días, aprendiendo todos los días. Lo mejor de CNCO está por venir, agregó en una entrevista reciente por videollamada desde Miami.

Desde su lanzamiento el 22 de julio, el audio oficial de Toa la noche suma más de 2 millones de vistas en YouTube. El video musical, filmado en Miami y dirigido por el venezolano Nuno Gomes, se lanzará próximamente.

El cadencioso reggaetón fue compuesto por CNCO, Los Legendarios y Wisin en Puerto Rico.

Es un tema que trabajamos con Wisin, que estuvo con nosotros (como productor) desde ˜Primera Cita™, dijo Zabdiel sobre su álbum debut de 2016. Es un tema que pensamos que era perfecto para el verano, es un tema que la gente puede ir a la playa y escucharlo.

Sin dar muchos detalles, Erick dijo que el video es diferente por sus efectos visuales.

No queremos adelantar mucho porque si no, no va a ser sorpresa. Tienen que estar pendientes de las redes sociales. Es un video muy ˜cool™ y muy diferente, señaló. Es literalmente la nueva era de CNCO.

La banda multinacional está por comenzar una gira por clubs de Estados Unidos que arranca el 19 de agosto en Austin, Texas, y termina el 18 de septiembre en Tampa Bay, Florida. Les emociona poder ver a sus fans después de tanto tiempo separados por la pandemia.

Simplemente poder estar con ellas presentes, darles el cariño que nos dan siempre todos los días, traerles un poco de positivismo en estos momentos, dijo Christopher.

En un futuro empezaremos ya a hacer cosas un poco más grande y si Dios quiere estadios e ir por toda Latinoamérica, porque estamos con muchísimas ganas de visitar todos los países", agregó. "Pero por ahora estamos empezando en Estados Unidos.

También están trabajando en el que será su próximo álbum tras su popular disco de covers Déjí Vu.

Por ahí tenemos muchos temas que estamos locos ya por sacar, dijo Zabdiel. Pero todo es como (Luis) Fonsi, ˜despacito, suave, suavecito™. Todavía falta para eso.