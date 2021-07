Jodie Whittaker dejará Doctor Who en 2022

Es momento de otra regeneración de Doctor Who.

La BBC dijo el jueves que la actriz Jodie Whittaker dejará la venerable serie de ciencia ficción el próximo año, junto con el showrunner Chris Chibnall. Whittaker se retirará después de que se estrene una nueva temporada de seis episodios a finales de este año y tres especiales en 2022.

El personaje principal de la serie es un Lord del Tiempo extraterrestre que salta de una galaxia a otra y puede regenerarse en nuevos cuerpos. Whitaker es la 13a persona, y la primera mujer, que interpreta a Doctor Who desde que el programa comenzó en 1963.

Doctor Who se transmitió de 1963 a 1989, y regresó en una nueva y aclamada versión en 2005. Desde entonces, el personaje ha sido interpretado por Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi y Whittaker, quien asumió el papel en 2017.

Chibnall, quien tomó las riendas de la serie ese mismo año, dijo que él y Whittaker hicieron un pacto de 'tres temporadas y fuera' al comienzo de esta experiencia única en la vida.

El anuncio desató conjeturas sobre quién reemplazará a Whittaker. Los apostadores comenzaron a mencionar a Olly Alexander (It™s a Sin), Vicky McClure (Line of Duty) y Michaela Coel (I May Destroy You) como posibles sustitutos.