Director James Gunn arma su perfecto "Escuadrón Suicida"

¿Podría estar un personaje sinvergí¼enza de DC Comics como Peacemaker al mismo nivel que Superman? ¿Qué tal Polka-Dot Man? ¿O Ratcatcher?

El hombre que popularizó a Rocket Racoon, Groot y Star-Lord cree que sí. James Gunn no puede evitarlo: ama a los forasteros. Es la razón por la que, cuando le ofrecieron la oportunidad de hacer una película con cualquiera de los personajes de DC que quisiera, no eligió a Superman sino a los inadaptados de The Suicide Squad (El Escuadrón Suicida).

No importa que hace cinco años hubo una película de Suicide Squad que recibió críticas terribles. Gunn, un fanático de toda la vida de los supervillanos que no sirven para nada, tenía su propia visión: sería una mezcla de géneros y rendiría homenaje a las aventuras de guerra de los años 70. Desempolvaría algunos supervillanos oscuros de DC que probablemente ningún espectador casual conocería, y añadiría a la mezcla una enorme estrella de mar alienígena llamada Starro.

Warner Bros. dijo que sí, pese a que no sería apta para niños.

Aunque audaz, no es del todo sorprendente: Gunn no sólo había convertido a los Guardianes de la Galaxia en Avengers de primera categoría, sino que también era en ese momento (repentina y brevemente) un agente libre. Si bien el Suicide Squad de 2016 de David Ayer fue un desastre entre la crítica, sí fue un éxito financiero. En otras palabras: una segunda película, independientemente de si era una secuela, reinicio, repetición o ninguna de estas, no estaba descartada.

Sí, cuenta con algunos de los mismos actores interpretando los mismos personajes ” Margot Robbie como Harley Quinn, Joel Kinnaman como Rick Flag, Viola Davis como Amanda Waller y Jai Courtney como Boomerang. Pero como dijo Robbie, The Suicide Squad de Gunn, que se estrena en cines y HBO Max el 6 de agosto, es simplemente otra cosa, incluso si lleva esencialmente el mismo nombre.

Por lo demás, las similitudes son pocas. La visión de Gunn es irreverente, sincera, grandilocuente, vibrante, inesperadamente emotiva y muy para adultos (recibió una clasificación R ” que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor ” de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos).

Esta película no es una película para toda la familia, dijo Gunn. Mi papá me llevaría a verla si tuviera 12 o 13 años y creo que estaría bien. Pero si eres más joven que eso, es un poco extraño.

Y ya tiene una gran ventaja sobre la de Ayer: las reseñas son excelentes.

˜The Suicide Squad™ es algo para lo que nadie está preparado, pero todo el mundo necesita, dijo John Cena. Todos saldrán satisfechos del cine.

El astro de la WWE interpreta a Peacemaker, una especie de Capitán América loco que con orgullo mataría a cualquier hombre, mujer o niño para mantener la paz.

Parte de eso podría tener que ver con el hecho de que Gunn, quien escribió y dirigió la película, tuvo rienda suelta para hacer lo que quisiera, incluyendo matar a cualquiera de los personajes.

James realmente sabía lo que quería y desde la propuesta hasta el guion y la preproducción, nunca se desvió, dijo el productor Charles Roven.

Eso implicó reunir a personajes y actores que no tenían mucho sentido juntos de inmediato.

Tiene esta vibra posmoderna, dijo Gunn. Cada uno de estos superhéroes venía de un género diferente. Bloodsport es algo lúgubre y oscuro, Polka-Dot Man es de una caricatura vieja y ridícula, Peacemaker parece salido de un programa de TV tonto de los 70 y Ratcatcher es casi de una película tipo ˜Saw™. Y todos se están juntando. Los actores también eran así, todos tienen sus propios estilos y maneras de trabajar, y realmente es mi trabajo como director hacer que todos estén en la misma página.

Llamó a algunos de sus pilares, como Nathan Fillion, de quien ha sido amigo desde su ópera prima Slither (Criaturas rastreras), y Michael Rooker, con quien conectó en Guardians. Incluso Sylvester Stallone (también en Guardians) aceptó darle su voz al tonto y carnívoro King Shark. Pero Gunn no se limitó a elegir opciones seguras. También eligió a una actriz portuguesa que hace su debut en una película estadounidense, Daniela Melchior, como una villana desconocida: Ratcatcher II. Y ya está siendo elogiada como un gran descubrimiento.

Para el personaje de Bloodsport, un francotirador que requeriría no sólo conocimientos de acción sino también perspicacia para la comedia, reclutó a Idris Elba. Y fue un cambio bien recibido por el actor dramático.

Yo era su fan y él era fan de mi potencial. Él quería que yo interpretara un personaje que no me había visto interpretar, dijo Elba. He estado tratando de hacer comedia durante años y nunca tuve la oportunidad. No sé por qué, soy realmente payaso, me la paso haciendo chistes malos.

Cena se unió al proyecto como Peacemaker, que discute constantemente con Bloodsport. Su cotorreo, dijo Cena, se dio de manera natural.

Él es extremadamente ingenioso, dijo Cena. Tiene ese tipo de sabor británico y yo soy mucho más exagerado, lo cual le fue realmente bien.

Todos se llevaron de maravilla. Parte del proceso de Gunn es asegurarse de reclutar a un grupo de personas decentes. Incluso llamó a su exesposa, Jenna Fischer, quien había trabajado brevemente con Elba en The Office, para asegurarse de que el actor no fuera un patán. (Fischer sólo tuvo cosas lindas que decir de Elba).

Cuando tienes a un grupo de grandes personalidades reunidas, es interesante ver cómo eso se equilibra, dijo Robbie, quien describió la dinámica de los actores como muchas risas y bromas.

Creo que es por eso que muchas de esas escenas se sienten tan reales y divertidas. También era así entre tomas y cuando no estábamos filmando. Fue un grupo muy, muy bueno, dijo.

The Suicide Squad también fue una producción épica. Tuvo los sets más grandes en la historia de Warner Bros., el mismo estudio detrás de epopeyas modernas como Harry Potter y The Dark Knight (Batman: El caballero de la noche).

Incluso terminaron a tiempo y por debajo del presupuesto. Y, durante la pandemia, Gunn hasta hizo una miniserie derivada de Peacemaker para HBO Max.

Esta es la razón por la que Gunn ha recibido tanta libertad de algunos de los estudios más grandes de cine. Incluso volvió a ser rápidamente recontratado para Guardians of the Galaxy Vol. 3 (en la que ha estado trabajando sin parar los fines de semana). Y no le importa que haya algo de presión adicional debido a su éxito.

Me encanta tomar actores que la gente no conoce, gente como Daniela Melchior o incluso Chris Pratt en su época, o Pom Klementieff, y ponerlos en el escenario mundial, hacer que la gente vea lo grandes que son. Me encanta tomar canciones de gente... como K. Flay y Grandson... y ponerlas en un gran escenario, dijo Gunn. Me encanta la idea de que todo el mundo tiene un propósito y un significado, sin importar lo insignificante que se sienta.

Agregó: Poder elevar cosas que no siempre están respaldadas por la sociedad, poder poner a Peacemaker al mismo nivel que Batman y Superman, me resulta genial.

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr.