Robinhood sopesa expandirse más allá del comercio bursátil

Robinhood Markets ya ha cambiado la forma en que la gente negocia con acciones y a quienes lo hacen. Ahora su mirada está puesta en el resto de la industria financiera.

Las acciones de Robinhood comenzaron a cotizar el jueves en la bolsa Nasdaq mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) muy esperada de la compañía que atrajo a una nueva generación de inversionistas al mercado y obligó a este sector financiero a dejar de cobrar comisiones por las operaciones.

Aunque la OPI es un hito para la empresa, no es una culminación, según su director general, Vlad Tenev.

En una entrevista con The Associated Press, Tenev dijo que quiere que Robinhood sea la única aplicación que la gente use en sus teléfonos cuanto haga algo con su dinero. Con eso quiere decir todo, desde recibir el deposito de los cheques de nómina hasta pagar facturas y dividir los pagos de las comidas con los amigos.

Tenev, quien fundó Robinhood en 2013 con su colega graduado de Stanford Baiju Bhatt, también dijo que ya asumió que su empresa, tanto para bien como para mal, se haya convertido en sinónimo del boom del comercio de inversores novatos y con fondos pequeños.

Este tipo de inversores están teniendo su primera oportunidad de hacer crecer su riqueza, después de años de quedarse muy atrás de los grandes corporativos que manejan acciones, pero que también han sido criticados por realizar demasiadas operaciones riesgosas con el poder recién descubierto de su app.

A principios de este año, casi sin ayuda, catapultaron el valor de los papeles de GameStop y otras acciones de memes a alturas que los profesionales calificaron de peligrosamente irracionales.

La sorpresiva ola de compras provocó grandes pérdidas para algunos fondos de cobertura, múltiples interrupciones en el intercambio bursátil y audiencias del Congreso en las que se analizaron las consecuencias. También obligó a Robinhood a prohibir temporalmente a sus clientes realizar algunas operaciones con GameStop, después de que de repente tuviera que reservar mucho más capital en garantía para sus cámaras de compensación que procesan sus operaciones.

Los críticos dicen que la compañía con sede en Menlo Park, California, alienta a los inversores poco sofisticados a hacer apuestas peligrosas al hacer que todo parezca más como un juego. Pero Tenev dijo que quiere que su aplicación anime a todos a beneficiarse del mercado de valores, no solo a la élite.