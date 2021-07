Boxeadora Mary Kom no descarta París 2024 tras caer en Tokio

Aunque la boxeadora india Mary Kom se despidió el jueves de sus segundos Juegos Olímpicos con una ajustada derrota ante la colombiana Ingrit Valencia, esta pionera de 38 años podría no despedirse aún de su sueño olímpico.

Kom cayó 3-2 ante la tercera preclasificada en los octavos de final en el Kokugikan Arena a pesar de ganar los dos últimos asaltos en la mayoría de las tarjetas de los jueces. Un tentativo primer round fue señalado 4-1 a favor de la colombiana de 32 años, que resistió para llevarse la victoria.

La heroína pugilística de India estaba decepcionada por acabar tan pronto su aventura en Tokio, pero no descartó repetir en París si se aumenta la edad límite para los boxeadores.

Sigo aquí", dijo Kom señalándose el corazón. Sigo estando fuerte. Si lo tienes aquí, sigue ahí".

Siempre optimista, Kom vivió una infancia humilde en Manipur y desafió el escepticismo inicial de su padre sobre el boxeo para ganar seis campeonatos del mundo amateur, reaccionó a su derrota con espíritu deportivo y pragmatismo.

El primer asalto no fue gran cosa, pero en el segundo y tercero no esperé", dijo Kom. No sé qué pensar, pero ella es una muy buena boxeadora.

Kom tiene cuatro hijos y ocupa un escaño en el parlamento, por lo que tiene mucho en lo que ocupar su tiempo cuando no está siendo protagonista de películas, libros y series de televisión para sus fans. Aunque dijo que esperaba que los de Tokio fuesen sus últimos Juegos, justo después de bajarse del cuadrilátero no parecía tan segura.