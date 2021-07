"Spencer" y "The Last Duel" al Festival de Cine de Venecia

El Festival Internacional de Cine de Venecia dio a conocer una lista estelar de estrenos mundiales para septiembre que incluyen Spencer del director chileno Pablo Larraín, protagonizada por Kristen Stewart como la princesa Diana, y el drama medieval de Ridley Scott The Last Duel, con Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver.

El festival de cine más antiguo del mundo inicia su 78va edición el 1ro de septiembre en el Lido con el estreno de Madres paralelas de Pedro Almodóvar, protagonizada por Penélope Cruz. Spencer y Madres paralelas se encuentran entre los 21 largometrajes que se proyectan como parte de la competencia oficial, que a menudo ha ayudado a guiar a los eventuales nominados al Oscar a la mejor película e incluso a los ganadores.

Otras cintas que compiten por el León de Oro incluyen la fantasía de Ana Lily Amirpour Mona Lisa and the Blood Moon, con Kate Hudson y Craig Robinson; la adaptación de Maggie Gyllenhaal de The Lost Daughter de Elena Ferrante, protagonizada por Olivia Colman y Dakota Johnson; el drama criminal de Paul Schrader The Card Counter, con el actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac y Tiffany Haddish, y íˆ stata la mano di Dio(The Hand of God) de Paolo Sorrentino.

El elegante thriller psicológico de Edgar Wright Last Night in Soho (El misterio de Soho), con Thomasin McKenzie y la actriz de origen argentino Anya Taylor-Joy, también se estrenará en Venecia fuera de competencia antes de dirigirse al Festival de Cine de Toronto.

The Power of the Dog de Jane Campion, con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons, la adaptación de Denis Villeneuve de Dune (Duna) protagonizada por Timothée Chalamet y Halloween Kills (Halloween Kills: La noche aún no termina) se anunciaron previamente como parte de la lista. El filme de Campion sobre unos hermanos en Montana en la década de 1920 es otro título en competencia y una de las dos producciones de Netflix que debutan en el festival.

El año pasado, Nomadland de Chloe Zhao se estrenó en Venecia y recibió el León de Oro antes de alzarse con el Premio de la Academia. Este año, Zhao ayudará a decidir quién se lleva ese premio como miembro del jurado principal encabezado por el también ganador del Oscar Bong Joon-ho, quien dirigió Parasite (Parásitos).

Siguiendo los pasos del Festival de Cine de Cannes, se espera que el Festival de Cine de Venecia - que se realizó en persona en 2020 pero a una escala mucho más pequeña debido a la pandemia - vuelva a todo su glamour en septiembre. El evento está previsto hasta el 11 de septiembre.