Venecia evita ser catalogada patrimonio mundial en peligro

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO resolvió el jueves no designar a Venecia y el entorno de la laguna como un patrimonio mundial en peligro de extinción, ya que Italia prohibió el paso de grandes buques de crucero por el centro histórico de la ciudad.

El comité, reunido en China, pidió a Italia que presente antes de diciembre de 2022 un informe actualizado de lo realizado para proteger a Venecia del turismo excesivo, el descenso de la población y otros aspectos a debatir en una reunión en 2023.

El gobierno italiano se movilizó este mes para evitar la designación y decidió prohibir el ingreso de los cruceros grandes al centro histórico, pero los envió a un puerto industrial que está dentro de la laguna de Venecia. El paso de los barcos por la cuenca de San Marco y el canal de Giudecca, que se reanudó recientemente después de una larga pausa debido a la pandemia, fue citado como una razón clave para poner en riesgo el estatus de Venecia.

El ministro de Cultura italiano Dario Franceschini elogió la decisión de la UNESCO, que atribuyó a la decisión del gobierno de prohibir el paso de buques de más de 25.000 toneladas por las vías acuáticas frente a la Basílica de San Marco y el palacio de los dogos.

Ahora la atención global sobre Venecia debe persistir y es deber de todos trabajar por la protección de la laguna e identificar un camino de desarrollo sostenible para esta realidad singular, dijo Franceschini en un comunicado.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales que actúan como observadores del proceso dijeron que la veda a los buques de crucero es sólo uno de los muchos problemas que aquejan a Venecia, además del exceso de turismo, el manejo de los recursos culturales y naturales y el control del desarrollo urbano.

Añadieron que la decisión de amarrar los buques de crucero en el puerto industrial de Marghera sigue significando un peligro para la laguna y que no se han elaborado planes a largo plazo para manejar los buques y el turismo en la ciudad.

Los problemas persistentes que afectan el estado precario de la conservación de Venecia y su laguna están asociados con un marco complejo de gobernanza ineficiente, dijo Stephan Doempke, presidente de World Heritage Watch, al comité de la UNESCO. Carece de visión a largo plazo y una estrategia con participación de la población local.

El turismo a Venecia alcanzó un pico de 25 millones de visitantes individuales en 2019. En tanto, la ciudad de 50.000 habitantes pierde alrededor de 1.000 habitantes cada año.

El Centro del Patrimonio Mundial emitió la recomendación en junio, con el objetivo de alertar a la comunidad internacional sobre la urgencia de la situación de Venecia. El director del centro, Mechtild Roessler, dijo The Associated Press que la designación no se propone a la ligera. Su objetivo es crear una respuesta internacional para ayudar a los sitios en peligro y resolver problemas, dijo.

Un consorcio de grupos conservacionistas solicitó al Comité del Patrimonio Mundial colocar a Venecia en la lista de peligro sin demora. Los firmantes son We Are Here Venice, Citizens for Air, World Wildlife Fund Venice, National Trust of Italy y la Liga Italiana de Protección de las Aves.

Los últimos intentos del gobierno nacional para demostrar que está tratando seriamente de abordar los desafíos clave son alentadores, pero aún están lejos del cambio total en el enfoque necesario para administrar de manera efectiva el sitio, dijo Jane da Mosto, directora ejecutiva de We Are Here Venice. Agregó que el sector público, el sector privado y la sociedad civil deben trabajar mejor juntos.