Midler y Díaz serán premiados por Centro Kennedy

la fábrica de éxitos con sede en Detroit que incubó lo que sería conocido como Motown Sound y catapultó las carreras de una enorme lista de artistas, incluyendo Smokey Robinson, Diana Ross, Stevie Wonder, Lionel Ritchie, Marvin Gaye y Martha and the Vandellas.

Gordy dijo en una entrevista que siempre consideró al presidente John Kennedy como uno de los más grandes líderes en la historia estadounidense.

Así que ser honrado en su nombre significa muchísimo para mí, dijo.

Michaels, de 76 años, es una institución de la comedia, creó y produjo Saturday Night Live desde 1975 y produjo decenas de películas y programas de televisión, incluyendo Wayne™s World (El mundo según Wayne), Kids in the Hall (Efectos secundarios) y Mean Girls (Chicas pesadas). Recibió el Premio Mark Twain del Centro Kennedy a la trayectoria en comedia en 2004.

Generalmente Michaels no se presenta en escenarios y recordó la gala del Premio Mark Twain como algo que le puso los nervios de punta porque pasó la noche temiendo el tradicional discurso que tenía que dar al final.

Pero los Premios del Centro Kennedy no le han traído tales presiones, y Michaels dijo que planea sentarse en el palco especial para los premiados en el teatro y ver qué sorpresas han preparado los organizadores.

No tienes que dar un discurso al final, lo cual es lo máximo, dijo. Simplemente estás ahí con tus amigos.

