Contagios baten récord de 6 meses en Tokio a 2 días de JJOO

Los positivos por COVID-19 en Tokio alcanzaron el miércoles su récord de los últimos seis meses, con 1.832 nuevos casos a dos días de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

La capital japonesa está bajo su cuarto estado de emergencia, que durará hasta el 22 de agosto, cubriendo toda la duración de la cita olímpica, que arranca oficialmente el viernes y remata el 8 de agosto. La presencia de aficionados está prohibida en todas las sedes de la zona de Tokio, y solo se permitirá la asistencia de unos pocos en algunos sitios periféricos.

Aquello por lo que estábamos preocupados está ocurriendo", dijo el presidente de la Asociación Médica de Japón, Toshio Nakagawa, en una conferencia de prensa semanal. El repunte de los casos se esperaba tuviésemos los Juegos o no, y tememos que haya un aumento explosivo de casos independientemente de los Juegos".

Los expertos destacaron un drástico incremento de los casos entre la población más joven y no vacunada a medida que la campaña nacional de inoculación pierde ritmo por la incertidumbre en torno al suministro del fármaco. Muchos de los enfermos más graves tienen unos 50 años.

La campaña de vacunación comenzó tarde y lenta, pero el ritmo se aceleró de forma notable durante varias semanas de mayo cuando se estabilizó la llegada de las inyecciones importadas y el gobierno trató desesperadamente de acelerar la inmunización antes de los juegos.

Alrededor del 23% de los japoneses está totalmente vacunado, muy por debajo del nivel que se considera efectivo para reducir el riesgo para la población.

Desde el inicio de la pandemia, Japón reportó alrededor de 84.800 contagios y más de 15.000 decesos, la mayoría desde la última ola en enero.

Los expertos advirtieron el miércoles que las infecciones en Tokio podrían empeorar en las próximas semanas. El doctor Norio Ohmagari, miembro del comité de expertos del gobierno metropolitano de la capital, señaló que la tasa diaria a de contagios en la región podría rondar los 2.600 en dos semanas si se mantiene el ritmo actual.

