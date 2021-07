Boca cae por penales en Libertadores; violencia al final

Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores el martes, al caer en la tanda de penales 3-1 ante Atlético Mineiro, en la vuelta por los octavos de final que terminó en una gresca y destrozos en el vestuario del club argentino.

Los jugadores boquenses terminaron furiosos por un gol anulado mediante el videoarbitraje (VAR) en el complemento.

Mineiro avanzó así a los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador de la llave que definen este miércoles River Plate y Argentinos Juniors. El partido de ida en la Bombonera terminó igualado 0-0 la semana pasada.

El resultado se repitió en Belo Horizonte, por lo que se debió recurrir a los penales. El argentino Ignacio Fernández, Junior Alonso y el arquero Everson marcaron por el equipo brasileño, mientras que por Boca sólo acertó Marcos Rojo.

La polémica jugada se dio a los 62 minutos, luego que el lateral Marcelo Weigandt marcó tras un largo tiro libre del colombiano Sebastián Villa. Sin embargo, el tanto fue anulado luego que el silbante Esteban Ostojich revisó la jugada en el VAR y decretó un fuera de lugar.

Eso generó una gresca entre los jugadores de ambos equipos. Después de que terminó el partido, se generó el caos. Jugadores de Boca se liaron a golpes con empleados de seguridad del estadio.

La prensa argentina reportó una agresión del presidente de Mineiro, Sergio Coelho, contra jugadores del Xeneize. La policía de Brasil intervino y hasta lanzó gases para controlar la situación.

Santiago Mayor, portavoz de la policía militar de Belo Horizonte, dijo al canal TyC Sports de Buenos Aires que tres jugadores de Boca Juniors fueron identificados entre los agresores a la seguridad, aunque no los mencionó. Señaló que la policía está analizando todas las imágenes para tomar las medidas dentro de la legalidad.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, señaló al mismo canal que la seguridad no dejó pasar a los jugadores a la zona de vestuarios tras el final, y advirtió que querían dejar detenido a algún jugador.

Cuando ganas los dos partidos y fuiste mejor, pero si no te quieren cobrar los goles no se puede hacer nada, lamentó, en referencia a otro tanto polémico anulado a Boca en el partido de ida tras consulta al VAR. La Copa Libertadores está perdiendo mucho prestigio, es triste lo que está pasando en el fútbol sudamericano.

Me siento triste, amaba jugar esta competencia, añadió Riquelme. Era lindo ir a competir a Brasil o cualquier lado, pero esto no, nunca vi una cosa igual, que ganes los dos partidos, te dejen afuera, que no te quieran cobrar los goles.