Festival de Cine de Toronto abrirá con Dear Evan Hansen

La adaptación del éxito de Broadway galardonado con el Tony Dear Evan Hansen (Querido Evan Hansen), la película de Edgar Wright sobre Londres en la década de 1960 Last Night in Soho (El misterio de Soho) y The Eyes of Tammy Faye son algunas de las más importantes que llegarán en septiembre al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés).

El martes, los organizadores develaron una robusta lista de estrenos para la 46ta edición del TIFF, que volverá a ser presencial. Dear Evan Hansen, protagonizada por Ben Platt y Julianne Moore y dirigida por Stephen Chbosky, inaugurará el festival el 9 de septiembre.

No había duda de que ˜Dear Evan Hansen™ era la película ideal para lanzar el festival este año, dijo Cameron Bailey, director artístico y codirector del evento. Esta película sencillamente trata de sanación, de perdón, y reafirma lo conectados y esenciales que somos los unos para los otros. No podríamos pensar en una idea más importante para celebrar este año al reunirnos una vez más para compartir el poder y la alegría del cine juntos en las salas de cine.

Chbosky agregó: No podríamos haber pedido un festival, una audiencia o un momento más ideal para estrenar nuestra película.

El público también podrá ver a Jessica Chastain como Tammy Faye Bakker y a Andrew Garfield como el televangelista Jim Bakker en la nueva película de Michael Showalter, así como The Survivor del director Barry Levinson, protagonizada por Ben Foster como el boxeador de la época de la Segunda Guerra Mundial Harry Haft.

Clifford the Big Red Dog (Clifford: El Gran Perro Rojo), con David Alan Grier en la voz del personaje de libro infantil, también tendrá su presentación de gala.

Asimismo, el festival recibirá el estreno mundial de Benediction de Terence Davies sobre el poeta inglés Siegfried Sassoon, protagonizada por Jack Lowden y Peter Capaldi, así como el debut de Justine Bateman como directora con Violet, protagonizada por Olivia Munn.

Los estrenos previamente anunciados incluyen Belfast de Kenneth Branagh, Dionne Warwick; Don™t Make Me Over de Tahir Rana, The Guilty de Antoine Fuqua, Le bal des folles (The Mad Woman™s Ball) de la guionista, directora y actriz Mélanie Laurent, y el documental de Alison Klayman sobre Alanis Morissette Jagged. Toronto tendrá una función en IMAX de Dune (Duna) de Denis Villeneuve tras su estreno en el Festival de Cine de Venecia.

Algunas selecciones de Cannes también se presentarán en el FIFF, como Verdens verste menneske (The Worst Person in the World) de Joachim Trier, Les Olympiades, Paris 13e (Paris, 13th District) de Jacques Audiard, y Bergman Island de Mia Hansen-Lí¸ve.

La película china-hongkonesa Yi miao zhong (One Second) de Zhang Yimou, sobre un hombre que escapa de un campo de concentración para ver a su hija, tendrá su estreno norteamericano y será la cinta de clausura del festival.

El gobierno canadiense dijo el lunes que la frontera se abrirá a ciudadanos estadounidenses completamente vacunados y residentes permanentes a partir del 9 de agosto, y al resto del mundo el 7 de septiembre. El festival también planea poner las películas en internet disponibles para la prensa y los miembros de la industria que no puedan viajar a Canadá.

El TIFF se celebrará del 9 al 18 de septiembre y tendrá muchas funciones presenciales en sus sedes usuales en el centro de Toronto, como el TIFF Bell Lightbox, la sala Roy Thomson, y el Teatro Princesa de Gales.