"Titane" de Julia Ducournau gana la Palma de Oro en Cannes

Titane de Julia Ducournau, un salvaje thriller de terror corporal que presenta sexo con un automóvil y un corazón sorprendentemente tierno, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, convirtiendo a Ducournau en la segunda mujer cineasta que gana el máximo honor del evento en sus 74 años de historia.

La victoria del sábado fue anunciada por error por el presidente del jurado, Spike Lee, al principio de la ceremonia de clausura que se transmitió en Francia por Canal+, lo que desató algunos momentos de confusión. Ducournau, una realizadora francesa, no subió al escenario para recibir el premio hasta el anuncio formal al final de la gala. Pero la mención temprana no aminoró su emotiva respuesta.

Lo siento, sigo negando con la cabeza, dijo Decournau al recuperar el aliento. ¿Esto es real? ¿Por qué estoy hablando en inglés ahora mismo?

Después de varios comienzos fallidos, Lee le imploró a Sharon Stone que hiciera el anuncio explicando que ella no lo va a estropear. Los problemas comenzaron cuando se le pidió a Lee que dijera qué premio se otorgaría primero. En vez, anunció el premio final de la noche mientras la integrante del jurado Mati Diop se cubría el rostro con las manos y otros se apresuraban a detenerlo.

El mismo Lee pasó varios momentos con la cabeza entre las manos antes de disculparse profusamente por eliminar gran parte del suspenso.

La victoria de Decournau fue un triunfo largamente esperado. La única directora que se había alzado con el máximo honor de Cannes, uno entre los más prístinos del cine, fue Jane Campion por The Piano (El piano) en 1993.

En los últimos años, la frustración por la disparidad de género en el festival se ha incrementado. En 2018, 82 mujeres ” entre ellas Agnes Varda, Cate Blanchett y Salma Hayek ” protestaron al respecto en la alfombra roja del festival. El número representaba la cantidad de películas dirigidas por mujeres que habían competido por la Palma de Oro en la historia de Cannes: 82 en comparación con 1.645 dirigidas por hombres. Este año, cuatro de las 24 películas en la competencia principal fueron dirigidas por mujeres.

La ceremonia de clausura de Cannes culminó 12 días de estrenos de alfombra roja, pruebas de COVID-19 regulares para muchos asistentes y el primer gran festival de cine que se celebra desde que comenzó la pandemia en casi su forma habitual. Con multitudes más pequeñas y el uso obligatorio de mascarillas en los cines, el evento salió adelante con una ambiciosa lista de películas internacionales. La edición del año pasado se canceló por completo debido a la pandemia.

En 2019, la Palma de Oro fue para Parasite (Parásitos) de Bong Joon Ho, que también ganó después el Oscar a la mejor película.

Los otros galardones se distribuyeron entre una lista de películas que incluyó a cineastas destacados.

El Grand Prix lo compartieron dos producciones: el drama iraní A Hero, y Apartment No. 6³ del director finlandés Juho Kuosmanen.

El premio al mejor director fue para Leos Carax por Annette, el fantástico musical que abrió el festival. El galardón fue aceptado por el dúo musical Sparks, que escribió el guion y la música de la película.

Ahed™s Knee de Nadav Lapid ganó el premio del jurado, mientras que Caleb Landry Jones se llevó a casa el premio al mejor actor. Renate Reinsve obtuvo el premio a la mejor actriz por The Worst Person in the World de Joachim Trier.

Murina, un drama croata de Antoneta Alamat Kusijanović sobre la pérdida de la inocencia, se llevó la Camera d™Or, un galardón no otorgado por el jurado, a la mejor ópera prima. Kusijanović no asistió a la ceremonia; había dado a luz un día antes.

Lee fue el primer presidente negro del jurado en Cannes. Estuvo acompañado por Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Song Kang-ho, Tahar Rahim, Mati Diop, Jessica Hausner, Kleber Mendoní§a Filho y Mylí¨ne Farmer.

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.