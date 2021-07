Chile: enfrentamientos y protestas ante consulado de Cuba

Varios centenares de personas, entre ellos cubanos y chilenos, se enfrentaron el viernes en una manifestación ante el consulado de Cuba en Santiago, mientras que algunos llegaban a la sede de la ONU para reclamar sobre lo que ocurre en el país caribeño.

En las afueras de ese consulado se vivieron varios momentos de mucha tensión, con lanzamiento de piedras, enfrentamientos a golpes y también con palos entre las personas apostadas a cada lado de la calle. De un lado estaban los partidarios de las manifestaciones que se han vivido en Cuba solicitando el fin del régimen comunista y de otro chilenos comunistas que acudieron a defender al gobierno de la isla.

La policía chilena tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar que los enfrentamientos fueran a mayores.

En Cuba las personas están muy, pero muy graves, de ahora no, de hace... 60 años en esto, más de 60 años, 62. No aguantamos más, ya no más, queremos libertad, libertad para nuestro país, que nuestro país tenga pensamiento libre y no estar oprimido, preso, allá en esa isla cárcel, expresó a The Associated Press Zaida González, una cubana residente en Chile.

Los manifestantes portaban pancartas solicitando el fin del bloqueo y corearon al unísono la consigna Cuba Libre, además de varios carteles y muñecos donde se leía Díaz-Canel Asesino o Díaz-Canel Genocida ¡Vete! o Abajo la dictadura cubana.

Cuba tiene que ser libre ya, ya dejarse de bloqueos, ellos son los que tienen que salir, ellos son los que tienen bloqueados a Cuba, ellos tienen bloquedo al pueblo, no los dejan desarrollarse, el sistema socialista, el sistema comunista es un sistema que dicen ellos es de igualdad pero la igualdad es hacia abajo, expresó de su lado Javier Vegas Martínez, técnico en Economía y Comercio y también residente en Chile.

Ondearon también las banderas cubana con la insignia patria y vida mientras decenas de personas marchaban hacia la sede de Naciones Unidas en Santiago donde se desarrolló otra manifestación.

Miles de personas se lanzaron a las calles en Cuba con demandas que iban desde el hartazgo por las colas y la escasez de alimentos y medicinas pasando por los cortes de luz y la falta de respuestas del gobierno hasta un cambio de modelo político.

En un primer momento, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó buscando culpables y señaló a la asfixia ocasionada por las sanciones de Estados Unidos a la isla, el golpe económico de la pandemia de coronavirus y una campaña contra el gobierno lanzada en las redes sociales por grupos cubano-estadunidenses. Pero finalmente también se enfocó en las responsabilidades de la dirigencia cubana.