Elvis Costello regraba "This Year's Model" en español

Elvis Costello está relanzando su clásico álbum This Year™s Model, pero esta vez reemplaza su voz con la de otros cantantes, en español.

Un video de Juanes interpretando Pump it Up debutó el jueves por la noche en anticipo al lanzamiento de Spanish Model, que saldrá a la luz el 10 de septiembre.

El productor argentino Sebastian Krys conservó y remezcló las pistas instrumentales originales grabadas por Costello y su banda de apoyo, The Attractions. Además de Juanes, participan Fito Paez, Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Jesse & Joy, entre otros artistas latinoamericanos.

Lanzado originalmente en 1978, This Year™s Model fue el segundo álbum de Costello y su primero con The Attractions. Con su sonido furioso y su ritmo vertiginoso, el músico británico lo describió como un álbum sobre el control y el deseo y cómo eso se relaciona con el amor, la moda y la mirada masculina hacia las mujeres.

No creo que haya nada que alguien en otro idioma no hubiera encontrado, dijo Costello.

En un comunicado de prensa, indicó que se inspiró en la solicitud del productor de televisión David Simon de grabar su canción This Year™s Girl a dúo con la cantante Natalie Bergman para su programa The Deuce. Dijo que tuvo un sueño en el que escuchó This Year™s Mode cantado en español.

Juanes acababa de trabajar con Krys en su más reciente álbum, Origen. El rockero colombiano dijo a The Associated Press que se emocionó escuchando hasta la respiración de Costello en los tracks originales.

Y el video es muy particular también, dijo Juanes, porque es una animación sobre el video original. O sea, es el video original, pero con mi cara. Es un poco loco (risas), pero está bien chévere. El mismo cuerpo de Elvis ahí bailando la canción, pero con mi cara.

Spanish Model incluye versiones de Mentira (Lip Service), interpretada por Pablo López; La chica de hoy (This Year™s Girl), en la voz de Cami, y Tú eres para mí (You Belong to Me), por Fonsi.

Costello ha coqueteado con el concepto de las grabaciones bilingí¼es recientemente. El año pasado, Iggy Pop lanzó una versión en francés de su tema No Flag.

Parte de la diversión de este proyecto es su naturaleza inesperada, dijo Costello. Aunque creo que aquellos en mi audiencia que han estado prestando atención ya están bastante acostumbrados a las sorpresas.

___

En Internet: https://www.youtube.com/watch?v=Kc_MYgfqHXI

___

La periodista de AP Sigal Ratner-Arias contribuyó a este despacho.