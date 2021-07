Republicanos recaudan cifra récord para elecciones de 2022

El comité encargado de ayudar a los republicanos a quitarles a los demócratas la mayoría en la Cámara de Representantes el año próximo recaudó una cifra récord para un trimestre en un año no electoral: 45,4 millones de dólares en los últimos tres meses.

Parte de ese total son los 20,1 millones de dólares recaudados en junio, la cifra mensual más alta en un año no electoral, de acuerdo con los números a los que tuvo acceso The Associated Press antes del plazo de presentación oficial.

El Comité Demócrata de Campaña Legislativa anunció la semana pasada que había recaudado 14,4 millones de dólares en junio para un total de 36,5 millones en el segundo trimestre, su mejor recaudación en ese período.

Estas sumas enormes indican que hay una gran expectativa entre los donantes de ambos partidos que se preparan para lo que se prevé será una campaña electoral contenciosa. Los demócratas tienen una mayoría ínfima en la Cámara de Representantes, pero la historia favorece a los republicanos: normalmente, el partido que tiene la Casa Blanca sufre grandes reveses en la cámara y el Senado.

La recaudación republicana se ha visto impulsada por el expresidente Donald Trump, cuyo nombre aparece en el lugar más prominente de los pedidos de fondos a pequeños donantes, al tiempo que sigue difundiendo mentiras sobre la elección de 2020, en la que lo venció el demócrata Joe Biden.

En su próxima presentación oficial, el Comité Nacional Legislativo Republicano informará que recaudó 79,2 millones de dólares en el primer semestre, la cifra más alta de la historia. En este momento tiene en sus cofres 55 millones de dólares en efectivo, comparado con algo más de 44 millones de los republicanos.