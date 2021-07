Red Privada trae a nueva generación caso de Manuel Buendía

El documental Red Privada ¿Quién mató a Manuel Buendía? retrata a un periodista que pese a su gran poder y popularidad fue asesinado descaradamente a plena luz del día en México en los años 80.

El director Manuel Alcalá comenzó a adentrarse en esta historia hace una década, cuando escribía el guion de la película Museo y encontró un titular de 1989 que decía Zorrilla culpable, en referencia al exdirector de la Dirección Federal de Seguridad José Antonio Zorrilla Pérez, acusado de la muerte.

Yo no conocía el caso para nada, dijo Alcalá en una entrevista a propósito del estreno del documental este miércoles en Netflix. Fue una cadena que no paró, y sobre todo me enganché con la investigación.

En realidad, Buendía tenía muchos enemigos probables cuando fue asesinado en mayo de 1984: autoridades mexicanas y estadunidenses, así como miembros del crimen organizado a los que denunciaba por igual en su columna Red Privada. Alcalá buscó sumergirse por completo en el personaje y su contexto al tiempo que usaba sus propias columnas para dibujarlo.

Lees sus columnas y son geniales. Él decía que el periodismo es un género literario igual que cualquier otro, dijo Alcalá. Era un gran escritor, tenía humor negro. La estructura de la columna de repente era un chiste o te revelaba algo.

Buendía murió siendo crítico y abierto en sus señalamientos. Pero, como se puede ver en el documental, también trabajó para el gobierno en la época del Halconazo, la represión mortal contra una manifestación de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971.

No es este santo que se dibuja de repente, dijo Alcalá. En otros círculos también era un diablo.

Red privada incluye entrevistas con múltiples periodistas reconocidos como Carmen Aristegui, Sergio Aguayo, Elena Poniatowska y el fallecido Virgilio Caballero. El actor Daniel Giménez Cacho hace lectura de voz en off de las columnas de Buendía.

Si bien el asesinato de Buendía no fue el primero de un periodista mexicano en el siglo XX, sí causó un gran impacto en el momento por la forma en que ocurrió y por tratarse de un periodista tan conocido.

Desde entonces, la violencia contra los periodistas sólo ha ido en aumento en el país: entre el 2000 y el 2020 han sido asesinados 159 periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Mientras que en junio de este año, México tuvo una semana en la que fueron asesinados tres periodistas: Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca; Felipe Enrique García García, en Estado de México; y Saúl Tijerina Rentería en Coahuila. De acuerdo con organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial.

Alcalá dijo que, según su investigación para el documental, son 300 periodistas asesinados en México desde la muerte de Buendía y la gran mayoría de los casos queda en la impunidad.

La razón por la que sigue pasando es porque no sabemos nada de estos 300 periodistas, a veces ni sus nombres, y también 99% de esos casos siguen sin resolverse, señaló.