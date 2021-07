Comisionado que ayudó tras derrumbe de Surfside tiene COVID

Un comisionado de Miami-Dade que ayudó en las labores de búsqueda y rescate tras el derrumbe del edificio en Surfside dio positivo al COVID-19, junto con su asistente, pese a estar ambos vacunados.

En un comunicado emitido la noche del domingo, el comisionado José Pepe Díaz anunció que él y su asistente Isidoro López mostraron síntomas de gripe y al someterse a la prueba del COVID-19, dieron positivo.

El personal del condado y otros individuos que estuvieron en contacto con ellos recibirán la prueba entre hoy y mañana, indica la declaración. Añade que Díaz y López se colocarán en cuarentena y acatarán las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Díaz participó en conferencias y ruedas de prensa en Surfside, reportó el Miami Herald. Una vocera del condado, Rachel Johnson, informó al diario que el lunes se realizarían pruebas de COVID-19 en el centro de coordinación de Surfside.

Entretanto, sigue la búsqueda de víctimas del derrumbe del edificio Champlain Towers South, donde la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmó que hasta ahora suman 94 muertos y 22 desaparecidos.

Enfermarse de COVID-19 después de vacunarse es posible, aunque muy poco probable. Un análisis de datos del gobierno realizado por The Associated Press en mayo muestra que apenas 1% de esos casos conducen a hospitalizaciones o fallecimientos. El análisis exhibe además que casi todas las muertes por coronavirus actualmente son de personas que no fueron vacunadas.

La semana pasada la tasa de contagios en Florida aumentó respecto de las semanas recientes.