Gobierno interino de Haití pide tropas a EEUU y ONU

cuando los hombres, escondidos en una vivienda y rodeados, trataban desesperadamente de negociar su rendición y evitar un tiroteo.

Me dijo que no le contara a nuestra madre, para que ella no se preocupara, aseveró Yenny Capador, conteniendo las lágrimas.

En medio de la confusión, cientos de haitianos se congregaron el viernes frente a la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe implorando por una manera de salir del país. Las mujeres llevaban bebés y los hombres jóvenes agitaban pasaportes y tarjetas de identificación mientras gritaban: ¡Refugio! y ¡Ayuda!.

Este país no tiene nada qué ofrecer, lamentó Thermidor Joam, de 36 años. Si el presidente puede ser asesinado con su propia seguridad, yo no tengo protección de ningún tipo si alguien desea matarme.

