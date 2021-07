Video de hermano de AMLO recibiendo dinero desata escándalo

La difusión de un video en el que aparece un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero desató un escándalo en México y la oposición exige a las autoridades que investiguen el hecho.

Martín Jesús López Obrador aparece en las imágenes que difundió la noche del jueves el periodista mexicano Carlos Loret de Mola en un portal de noticias recibiendo 150.000 pesos (unos 7.500 dólares) en efectivo de manos del ex coordinador nacional de Protección Civil, David León.

En la grabación se observa al hermano menor del mandatario sentado en una mesa mientras León saca un sobre amarillo con fajos de billetes que comienza a contar. Luego se los entrega tras indicarle que el dinero forma parte de un ahorrito mío y le propone te lo anoto, a lo que López Obrador responde no, compa. Eso lo descontamos.

El hecho ocurrió en el estado sureño de Chiapas en 2015, durante un proceso electoral, aseguró Loret de Mola sin precisar cómo se realizó la grabación.

Horas después de la difusión del video, León dijo en Twitter que "los recursos ahí mencionados fueron a título personal producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo.

En agosto del año pasado, Loret de Mola, quien también se desempeña como columnista del diario local El Universal, difundió dos videos, también de 2015, en los que aparecía Pío López Obrador, otro hermano de AMLO que fue operador del partido oficialista Movimiento de Renovación Nacional (Morena) en Chiapas, recibiendo dinero en efectivo de León.

Al preguntarle sobre el video, López Obrador, quien tiene como una de las banderas de su gobierno el combate a la corrupción, se distanció el viernes del hecho y afirmó que fue un trato personal entre David León y mi hermano, al que aseguró que no ve desde hace cinco años.

Se empata, se junta, para hacer ver que es dinero para (la) campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierta, dijo el mandatario durante su conferencia matutina, y agregó que la autoridad competente tiene que resolver si hay un delito o no lo hay. El gobernante recordó el video de su hermano Pío y dijo que las autoridades pueden acumular los casos para investigarlos. Si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro de que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado, sostuvo.

López Obrador, quien acostumbra utilizar sus conferencias de prensa para criticar a los medios de comunicación e incluso creó recientemente una sección sobre falsas noticias, aprovechó para fustigar a Loret de Mola y dijo que debe estar preocupado por el arresto del extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta policía federal, Luis Cárdenas Palomino, quien fue brazo derecho del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos.

A inicios de semana fue detenido Cárdenas Palomino, quien era solicitado por un caso de tortura a presuntos secuestradores que se inició en 2012. El exjefe policial y García Luna estuvieron envueltos en un escándalo que se generó en 2005 tras la difusión en un noticiero de Televisa, en el que trabajaba Loret de Mola, de un montaje de la captura de una supuesta banda de secuestradores entre quienes se incluyó a la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, quien aún está detenido.

Ellos están metidos en muchas cosas. Muy corruptos. Es una prensa muy inmoral, agregó el gobernante, y acusó a Loret de Mola y El Universal de ser parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto que quieren descarrilar el gobierno que represento.

Tras la difusión del video del hermano de López Obrador, un grupo de congresistas y dirigentes opositores exigieron a las autoridades que investiguen el caso.

La familia López Obrador está llena de corruptos que deberían estar sentados frente a un juez, pero gozan de la impunidad que les otorga el presidente, expresó un grupo de senadores del opositor Partido de Acción Nacional (PAN) en un mensaje de su cuenta de Twitter.