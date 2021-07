Presidente boliviano apoya acusación contra Macri

El presidente boliviano Luis Arce respaldó el viernes la acusación contra el exmandatario argentino Mauricio Macri de haber fomentado un supuesto golpe de Estado en 2019 mediante la presunta entrega de material bélico, pero una de sus exministras y opositores pusieron en duda esa versión.

Lamentamos que un presidente de derecha de Argentina (Macri) haya estado fomentando el golpe de Estado en nuestro país, dijo Arce, heredero político del exgobernante Evo Morales, en un acto público.

La víspera el canciller Rogelio Mayta denunció que la gestión de Macri envió en noviembre de 2019 material bélico basado en una carta de agradecimiento del entonces comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia Gonzalo Terceros al entonces embajador argentino en La Paz, Normando ílvarez.

El actual presidente argentino Alberto Fernández me envió una carta en la que me comunica que se había enviado armas, mejor dicho, material bélico antecitos de la asunción del gobierno de facto, agregó en referencia Jeanine íñez, quien asumió la presidencia interinamente tras la renuncia de Morales luego de casi 14 años en el poder debido a la crisis social desatada por las denuncias de un fraude en los comicios en los que buscaba su cuarto mandato consecutivo.

Fernández, quien asumió el poder en diciembre de 2019 en reemplazo de Macri, ofreció disculpas a Arce sobre la supuesta colaboración de su antecesor en la salida del poder de Morales.

En tanto desde Argentina, la exministra de Seguridad durante el gobierno de Macri, Patricia Bullrich, negó en su cuenta de Facebook que su gobierno haya enviado material bélico y sostuvo que se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente Fernández: se ayudó a los funcionarios de Evo Morales, se resguardó la embajada argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes.

Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana, agregó.

En tanto, el líder de las protestas en 2019 y actual gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sostuvo que la denuncia es un mamarracho y se le está cayendo el circo al gobierno.

La denuncia del gobierno boliviano menciona 40.000 cartuchos AT 12/70 además de gases lacrimógenos y granadas de gas para contrarrestar las protestas.

Pero la defensa de Terceros mencionó que los cartuchos y los gases no son material bélico sino material antidisturbios, dijo a la prensa el abogado Jorge Santiesteban.

También aseguró que la carta que presenta el gobierno incluye una firma falsificada de Terceros y recordó que el 13 de noviembre todo el alto mando militar había renunciado, incluido el excomandante de la Fuerza Aérea.

Terceros se encuentra desde el lunes detenido por una investigación sobre terrorismo, sedición y conspiración. íñez está en una cárcel desde marzo por el mismo caso. En sus declaraciones ante el fiscal el excomandante denunció que Morales y su ex vicepresidente amenazaron con incendiar La Paz al buscar salir del país en un avión mexicano.

Otros dos jefes militares y dos exministros del gobierno de íñez están encarcelados preventivamente.

El gobernante Movimiento al Socialismo acusa a la oposición de haber cometido un golpe de Estado. Por su parte, los opositores dicen que Morales perpetró un fraude electoral que detonó las protestas que dejaron 36 muertos.

Por su parte, el ministro argentino de Defensa, Agustín Rossi, dijo a emisoras radiales de Buenos Aires que en noviembre de 2019 un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina salió desde un aeropuerto en las afueras de Buenos Aires con material bélico y anunció que su cartera coordinará una denuncia junto al Ministerio de Seguridad.

El ministro sostuvo además que el avión tenía el objetivo de transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la embajada argentina en Bolivia, pero además llevaba un cargamento no identificado que todavía no está la información de qué era. Indicó al respecto que se estaba haciendo algo totalmente ilegal porque si no, lo hubiesen detallado.

Según explicó Rossi ningún elemento bélico puede salir de Argentina sin la autorización de la cartera de Defensa.

Sostuvo además que varios países y la Organización de los Estados Americanos (OEA) apoyaron la ruptura del orden institucional en Bolivia.

La corresponsal de AP en Argentina, Almudena Calatrava, colaboró en este despacho.