49 muertos por incendio en fábrica en Bangladesh

Por lo menos 49 personas murieron en un incendio en una fábrica de alimentos y bebidas en las afueras de la capital de Bangladesh, reportó el viernes la prensa local.

Russel Shikder, funcionario de los bomberos, confirmó que estalló un incendio el jueves en la noche en la Hashem Food and Beverage Ltd. en Rupganj, en las afueras de Daca. No tenía más detalles.

Ekattor TV citó a un funcionario de los bomberos no identificado al reportar que por lo menos 49 personas fallecieron. Añadió que los cuerpos de rescate estaban tratando de sacar los cuerpos de las ruinas de la fábrica, que estaba trancada cuando estalló el incendio. Hasta el momento se han recuperado los restos de 17 personas.