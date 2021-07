Demócratas se acercan a latinos para evitar pifias de 2020

se movilizan con el fin de asegurarse el apoyo del segmento de más rápido crecimiento de la población de Estados Unidos.

Aquí no vendemos autos, dijo Berrios, otrora un boxeador que tiene fighter (luchador) tatuado en su brazo y ahora vicepresidente del Partido Demócrata del condado Palm Beach. No vamos a ningún lugar. Estamos en la comunidad y nos vamos a quedar.

Aun cuando Joe Biden logró ganar Arizona, con una gran población de hispanos, para asegurar la presidencia el pasado noviembre, en otras partes no tuvo buen resultado entre los votantes latinos. Y su partido perdió distritos legislativos en donde el español es más común que el inglés, desde la Pequeña Habana de Miami hasta las fronteras poco pobladas del sur de Texas y el desierto en el norte de Los íngeles.

A nivel nacional, Biden ganó entre los latinos con un margen porcentual de 59-38 sobre Donald Trump, pero eso fue menor al margen porcentual de 66-28 de Hillary Clinton en 2016, según datos del Centro de Investigación Pew.

Los republicanos aseveran que ganaron terreno con los latinos porque los demócratas, con sus posturas cada vez más de izquierda, se muestran débiles en temas como el socialismo y la seguridad fronteriza.

Pero los demócratas dicen que un problema para ellos fue que esperaron hasta poco antes de la elección para intensificar su acercamiento a las comunidades latinas.

Las campañas llegan y empiezan de 30 a 60 días antes de la elección, luego se van, dijo Berrios, quien dejó la campaña de Biden después de expresar preocupaciones por la demora en la interacción con los votantes hispanos.

Berrios dice que Mi Vecino intenta cambiar eso. Y el partido ha comenzado un costoso y extenso programa para llegar a los latinos y otros votantes de minorías antes de las elecciones del 2022.

El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso está invirtiendo más de un millón de dólares en 48 directores organizadores en todo el país creados para brindar apoyo a la participación estratégica y crear confianza con comunidades de minorías en distritos electorales disputados, incluidos los de Florida y Texas.

Matt Barreto fue el encuestador de la campaña de Biden a cargo del mensaje para latinos e investigación, y señaló que no fue incorporado sino hasta julio del año pasado. Él y otros asesores demócratas ahora dirigen Building Back Together, un juego de palabras con el eslogan de campaña pospandemia Build Back Better de Biden, para promover al gobierno a través de publicidad televisiva y digital.

En un principio, la iniciativa estaba dirigida a Arizona y Florida, así como a otros dos estados con poblaciones considerables y crecientes de latinos: Nevada y Pensilvania.

Barreto señaló una reciente encuesta de Gallup que colocó la aceptación de Biden entre hispanos por arriba de la de todos los votantes, insinuando que la campaña funcionaba.

Pero otros se sienten menos optimistas.

La verdad es que el dinero no ha llegado tan pronto como necesita llegar, dijo Giulianna Di Lauro, directora de Florida del grupo activista Poder Latinx.

Cecilia González fue una de las aprendices de Berrios y se mudó de Barinas, Venezuela, a Kissimmee hace cuatro años. Dijo que Estados Unidos podría dirigirse a un colapso similar al de su país de origen si no dejamos de elegir a las personas equivocadas y de darles demasiado poder.

Pero los republicanos no están quedando sentados observando en silencio.

El Comité Nacional Republicano dice que está haciendo un compromiso millonario para acercarse a comunidades de minorías, y que eso incluye abrir centros de interacción regional en distritos legislativos clave. El mes pasado se inauguró el primero en el condado Orange, California.

Los hispanos en todo el país son republicanos, dijo el senador de Florida Rick Scott, quien dirige el centro de campaña del Partido Republicano para las elecciones intermedias del 2022. Si los republicanos se acercan a ellos, vamos a ganar.

Abel Prado, director ejecutivo del grupo demócrata Cambio Texas en el Rio Grande Valley, dijo que ofrecer posturas empáticas como extender el acceso a atención médica es más difícil que simplemente presumir que se trastocará la política tradicional, como lo hizo Trump.

Sin Trump en la boleta para el 2022, muchos de sus partidarios quizás simplemente se queden en casa, comentó.

La organización de Prado estima que lograr una participación de 65% de los votantes registrados en Rio Grande Valley es un esfuerzo de 16 a 20 meses, los que significa que ya debió haber empezado, pero en gran parte no ha sido así.

Hay conversaciones en cuanto a hablar sobre cómo empezar a cambiar, comentó Prado riendo.

Mientras tanto, algunos grupos conservadores ya han logrado el tipo de campañas de acercamiento a los latinos siempre activas que los demócratas visualizan. La Iniciativa Libre tiene oficinas en el sur de Texas y el resto del país, incluso cerca del aeropuerto de Orlando.

Defiende temas como más opciones escolares y economía de libre mercado bajo el lema Gobierno limitado, oportunidades ilimitadas, y realiza campañas constantes de puerta en puerta para identificar a posibles votantes. Libre también ofrece asistencia cívica no partidista, con clases de inglés gratuitas, así como capacitación en español sobre salud, obtención de la ciudadanía estadounidense y espíritu emprendedor.

Prado indicó que los activistas demócratas en Texas han comenzado a intentar emular parte del trabajo de Libre a través de campaña electoral profunda, un proceso que intenta tener conversaciones más largas y continuas con las personas para ver qué las motiva, tanto políticamente como en otros temas.

Es el tipo de campaña de varios años que la excandidata a gobernadora Stacey Abrams lanzó en Georgia, en donde los dos escaños para el Senado pasaron a los demócratas en enero.

Pero dichos esfuerzos toman tiempo y no son baratos, nada de lo cual anima a los donantes que buscan resultados inmediatos. Esto no es la bolsa de valores en donde compras 500 acciones de algo y triplicas tu dinero en tres semanas, dijo Prado.