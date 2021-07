EEUU: Más cargos a cofundador de "We Build The Wall"

El cofundador del proyecto We Build The Wall para recaudar dinero con el fin de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México fue imputado de un segundo cargo vinculado con impuestos en Florida, que se añade a un cargo previo de fraude fiscal y otro de declaración falsa.

Un jurado investigador federal en Pensacola acusó formalmente a Brian Kolfage el martes de un cargo de presentar una declaración de impuestos falsa. Previamente, Kolfage había sido imputado de un cargo separado de presentar una declaración de impuestos falsa y otro de fraude electrónico relacionado con el envío electrónico de su declaración fiscal.

En la imputación original presentada en mayo se alegaba que, entre enero del 2019 y julio del 2020, Kolfage se enfrascó en una estrategia para defraudar al gobierno en relación con sus impuestos federales del 2019.

Kolfage recibió centenares de miles de dólares de diversas organizaciones durante el 2019, incluyendo We Build the Wall Inc., que fueron depositadas en su cuenta bancaria personal, dijeron los fiscales. Kolfage no reportó esos ingresos al Servicio Interno de Impuestos, indicaron funcionarios. El nuevo cargo se relaciona con la presentación que hizo él de una declaración enmendada de impuestos falsa en diciembre del 2020, dijeron los investigadores.

Kolfage enfrenta cargos adicionales en Nueva York. El año pasado, un jurado investigador en Nueva York acusó formalmente a Kolfage y a Steve Bannon, exasesor del entonces presidente Donald Trump. Trump indultó a Bannon en su último día en el cargo.

La causa contra Kolfage y otros prosigue. Los fiscales en Nueva York dicen que él y otros trabajaron con el fin de desviar para uso personal parte de los 25 millones de dólares recaudados para el muro fronterizo.

Los abogados de Kolfage declinaron hacer comentarios.