EEUU: Acuerdo en caso de línea para denuncias de inmigrantes

Defensores de los inmigrantes dicen que han llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que puedan seguir operando una línea telefónica gratuita que permite a los inmigrantes denunciar problemas relacionados con las condiciones de detención.

El grupo Freedom for Immigrants (Libertad para los inmigrantes) dijo el jueves que se logró un acuerdo la semana pasada y que fue aprobado por un tribunal federal de Los íngeles. El grupo indicó que puede seguir operando el número directo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha proporcionado por al menos cinco años.

Este acuerdo es una victoria para los derechos de Freedom for Inmigrantes y de los inmigrantes detenidos consagrados en la primera enmienda, dijo Moez M. Kaba, un abogado del grupo. El gobierno no puede simplemente silenciar las expresiones de disconformidad o críticas de personas que dan su opinión sobre las condiciones de confinamiento.

El número directo había estado operando desde el 2013, pero el gobierno del presidente Donald Trump lo canceló poco después de que lo mencionaran en la serie de televisión Orange Is the New Black.

El año pasado, un juez ordenó que se restaurara y emitió un interdicto preliminar en el caso.

Un mensaje en busca de comentario se dejó en el ICE. La agencia previamente había dicho que el grupo había permitido que inmigrantes mantuvieran llamadas entre tres personas en la línea para hablar con familiares y eso no estaba permitido.