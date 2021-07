Cannes: Adam Driver sobre cantar, surrealismo y "Annette"

excepto por las actuaciones. Incluso si se siente surrealista, no puedo actuar de manera surrealista, dijo Driver.

Ron Mael dijo a la prensa en Cannes que las discusiones con Carax sobre el tono de la película comenzaron muy temprano. Nos alegró escuchar, porque es una especie de creencia compartida, que los personajes deben ser sinceros en lo que dicen, que no deben distanciarse, dijo Mael. Eso es realmente importante y distinto de tantos otros musicales modernos.

La cinta abre con Sparks liderando a Carax y compañía en una marcha afuera de un estudio de grabación mientras cantan So May We Start? Pero a partir de ese momento, las actuaciones no hacen guiños. Cuando el romance se vuelve oscuro tras el nacimiento de la marioneta Annette, quien está dotada de una hermosa voz, la película se desliza hacia la tragedia y, tal vez, hacia el corazón de la creación artística.

Justin Chang escribió para The Los Angeles Times que la cinta le pertenece a Driver, quien rara vez ha aparecido más imponente en su físico, más insondable en su capacidad de rabia y engaño. Eric Kohn, de IndieWire, llamó a Driver una fuerza desquiciada de la naturaleza.

Por primera vez, Driver funge como productor. Se quedó con Annette a pesar de que significaba esperar siete años, lo mismo que duró su carrera en Star Wars.

Cuando alguien así quiere que hagas una película, ¿cómo no hacerla? Es tan obvio. Sólo trato de hacer cosas que en mi mente son obvias, dijo Driver. No siempre he seguido mi propio consejo, pero tiene que ser muy obvio. ¿Quieres trabajar con los hermanos Coen? Sí, obviamente. ¿O con Scorsese en Japón? Claro, por supuesto. Así que fue fácil mantener el compromiso.

Driver estaba particularmente enamorado de la célebre fantasía de Carax de 2012 Holy Motors, que al igual que Annette trata sobre la imaginación y la naturaleza de la interpretación.

En todas sus películas sus actores parecen tener mucha libertad, y eso resultó ser cierto, dijo. También sabe equilibrar eso con una coreografía increíble. Le gusta elegir detalles de impulsos y luego, de pronto, coreografiar un baile. Cuando veo sus películas, parecen libertad.

Driver tiende a sentirse más cómodo hablando de los directores con los que trabaja que de su propia actuación. Describe las indicaciones de Carax como casi susurros. Después de una escena, a veces se da cuenta de que Carax la había actuado junto a él y ahora está sin aliento. Pero, ¿a qué se aferra Driver personalmente en Annette?

Yo no me conozco. Me pierdo por completo en las minucias del cine, en los aspectos técnicos, dijo. No suelo analizar qué significa o qué representa la película para mí.

Driver canta casi todo el tiempo en Annette, una interpretación que sigue los pasos de su papel nominado al Oscar en Marriage Story (Historia de un matrimonio) de Baumbach, que alcanzó un clímax impresionante con el personaje de Driver cantando Being Alive de Company de Steven Sondheim. Antes de eso, el debut musical de Driver fue más irónico, como parte de la sesión de grabación de Please Mr. Kennedy en Inside Llewyn Davis de los hermanos Coen.

No tengo planes ni ningún interés necesariamente en volver a cantar en una película. Siempre me encanta en las películas, dijo Driver. La gente canta en la vida real... pero no nos comunicamos a través de la canción. En cierto modo, se siente más apropiado. Hay algo más vulnerable en eso.

Pero Driver, quien fue infante de marina antes de dedicarse a la actuación, no ignora las dimensiones más locas de Annette. ¿Cómo se la ha descrito a sus amigos y familiares?

Se ríe. Es sólo un musical de fantasía sobre un bebé.

