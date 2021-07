Colombia: estallido social no afectará relación con EEUU

La vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez dijo el jueves que no ve motivos para que la convulsión social y las recientes protestas que desembocaron en violencia en su país perjudiquen la relación con Estados Unidos.

Ramírez se encuentra en Nueva York para aumentar la confianza de los inversionistas e informar al sector público y privado estadounidense cuáles son las perspectivas de la economía colombiana.

No vemos razón para que se afecten las relaciones bilaterales, dijo la canciller durante una entrevista telefónica con The Associated Press.

Este es un Congreso (el estadounidense) que ha venido haciendo seguimiento permanente a la evolución de Colombia. Gracias a toda esta ayuda y a la confianza del Congreso y a las distintas administraciones de Estados Unidos pues nuestro país ha logrado enfrentar desafíos muy duros y, entre otras cosas, también ha logrado trabajar por los más pobres, reducir el nivel de pobreza.... combatir el narcotráfico, fortalecer la institucionalidad, dijo Ramírez.

Por lo que, agregó, no vemos que haya ningún motivo para que el Congreso reduzca la ayuda a Colombia.

Las recientes protestas en Colombia derivaron en episodios violentos en los que han muerto al menos 40 personas y más de 2.500 resultaron heridas. Hubo denuncias de excesos de la fuerza pública y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó la víspera que halló graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente una ley para 2022 con la que Colombia recibiría 461 millones de dólares. Sin embargo, ésta especifica que el 30% de la ayuda para la lucha antinarcóticos dependerá de una certificación del Departamento de Estado que confirme que Colombia trabaja en prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, entre ellos Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, anunció el miércoles que envió una carta al presidente Joe Biden expresando la necesidad de apoyar al gobierno colombiano.

Aún así, los senadores destacaron la importancia de salvaguardar los derechos humanos, la democracia y la estabilidad regional en respuesta a los crecientes episodios de brutalidad policial y violencia contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, así como también por civiles armados.

Ramírez, que viajó a Estados Unidos con empresarios colombianos y el ministro de Finanzas José Manuel Restrepo, planea reunirse con inversionistas y funcionarios estadounidenses, además del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone.

La canciller dijo que su gobierno tiene una previsión de crecimiento para 2021 de alrededor de 6,5%.

Básicamente éste es un viaje para mostrar que hay un sector privado en Colombia que está trabajando de la mano del gobierno para lograr reactivar la economía y lo más importante de todo, generar empleo," dijo la ministra a AP.