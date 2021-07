Olímpicos bajo estado de emergencia, no habría público

se llevarán a cabo completamente bajo medidas de emergencia. Los Juegos Paralímpicos comienzan el 24 de agosto.

Teniendo en cuenta el impacto de la cepa delta y para evitar que el resurgimiento de infecciones se propague por todo el país, debemos intensificar las medidas de prevención del virus, dijo Suga.

El gobernante insinuó una Olimpiada sin público al anunciar el estado de emergencia: Ya he dicho que no dudaré en no tener espectadores, añadió.

Hace apenas dos semanas, los organizadores y el COI permitieron que las sedes se llenaran al 50% de su capacidad.

Tendremos que considerar la opción de que no haya espectadores, dijo el jueves el ministro olímpico Tamayo Marukawa.

El aspecto más relevante del estado de emergencia es una petición a bares, restaurantes y locales de karaoke que sirven alcohol para que cierren. La prohibición de servir alcohol es una medida clave para controlar las celebraciones asociadas a los Juegos y evitar que la gente beba y festeje. Se espera que los residentes de Tokio sean invitados a quedarse en casa y ver los Juegos por televisión.

Un tema clave es cómo impedir que la gente que disfruta de los Juegos salga a beber, indicó el ministro de Salud, Norihisa Tamura.

El estado de emergencia actual concluye el domingo. Tokio reportó 896 casos el jueves, por encima de los 673 de la semana anterior. Era el 19vo día seguido con más contagios que siete días antes. Los casos del miércoles alcanzaron los 920, la cifra más alta desde los 1.010 contagios registrados el 13 de mayo.

El ambiente sin hinchas incluiría la ceremonia de apertura en el Estadio Nacional, que ha costado 1.400 millones de dólares.