Monstruos se meten con N. Zelanda en "Wellington Paranormal"

El público americano pronto aprenderá que en Nueva Zelanda hay otras criaturas además de los hobbits.

Gracias al universo cinematográfico en expansión de Jemaine Clement y Taika Waititi, la lista ahora incluye vampiros, hombres lobo, zombis, fantasmas de la era disco y demonios que vomitan proyectiles.

Clement, actor de Flight of the Conchords, y Waititi, director de Thor: Ragnarok, escribieron, dirigieron y protagonizaron la película de 2014 What We Do in the Shadows (Entrevista con unos vampiros), sobre un grupo de vampiros que viven en una casa de Nueva Zelanda. Y cocrearon la serie de TV estadounidense del mismo nombre para FX.

Ahora traen su serie neozelandesa Wellington Paranormal a Estados Unidos, donde se estrena el domingo en la cadena The CW.

Wellington Paranormal, un falso documental cómico con ecos de Cops y The X Files (Los expedientes secretos X), sigue a un par de policías uniformados, interpretados por Mike Minogue y Karen O™Leary, en la ciudad del título mientras investigan sucesos monstruosos con banalidad burocrática.

La forma en que los personajes reaccionan a las cosas es bastante neozelandesa, la forma en que se subestima a la gente o no se sabe qué hacer, dijo Clement riendo en una entrevista con The Associated Press vía Zoom desde Wellington.

En la serie, derivada de la película What We Do in the Shadows, Minogue y O™Leary retoman sus papeles.

Pero a diferencia de la serie Shadows ambientada en Nueva York, que se hizo para una audiencia estadounidense, los espectadores estadounidenses verán los mismos episodios que se emitieron por primera vez en 2018 en Nueva Zelanda, donde se acaba de transmitir la tercera temporada y la cuarta está en producción.

A Clement no le preocupa que los chistes se pierdan entre hemisferios: Tratamos de atestarlo de chistes para que no te des cuenta si no entiendes una referencia cultural específica, dijo.

Una diferencia más significativa puede ser la cultura policial de los países y las actitudes predominantes a su alrededor.

Sé que esto llega en un momento extraño para Estados Unidos y la imagen de la policía en Estados Unidos, dijo Clement. Hay un sentimiento diferente en torno a la policía aquí. Hay algunos cruces y algunos de los mismos problemas, pero como no portan armas, no existe el miedo a la policía.

Y algunos de los chistes podrían ser un poco diferentes en 2021 después de las grandes protestas contra la violencia policial en Estados Unidos que en 2018, cuando se hizo la primera temporada de Wellington Paranormal.

En un episodio, Minogue tiene manchado de sangre todo su uniforme de policía tras intentar vaciar una pinta en una bolsa de evidencia.

¡No he maltratado a nadie!, siente la necesidad de decirle a la gente que lo mira.

Hay algunos chistes como ese que hicimos hace tres años y me pregunto si podríamos hacer hoy, porque las cosas han cambiado tan rápido, dijo Clement. Espero que la gente todavía lo encuentre gracioso, pero probablemente se sienta más de frente que en ese momento.

Para Clement y Waititi fue fácil darles a estos personajes su propia serie televisiva, y a O™Leary y Minogue sus papeles, aunque ambos eran apenas principiantes cuando aparecieron en What We Do in the Shadows. Sus dotes para la comedia y la improvisación en la que se basa Wellington Paranormal eran claras.

Simplemente los juntamos y tuvieron una química instantánea como un gran dúo de comedia. Tuvimos suerte, dijo Clement.

Él y Waititi tuvieron dificultades para no reírse cuando los veían en los monitores mientras dirigían la película, y les resultó aún más difícil actuar con ellos.

Puedes verlo en la película si miras las escenas en las que están ellos y nosotros aparecemos, dijo Clement. Todos estamos escondiendo nuestras caras y rascándonos la nariz, cubriendo nuestras sonrisas.

