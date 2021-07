Evanescence y Halestorm duplican sus riffs en nueva gira

Evanescence y Halestorm traerán una dosis doble de rock a los estadios este año en una gira conjunta, una idea que surgió luego que ambas bandas tuvieron que parar un año debido a la pandemia.

La gira estadounidense, que comienza el 5 de noviembre, reúne a las cantantes principales Amy Lee de Evanescence y Lzzy Hale de Halestorm, quienes han sido amigas desde su primera gira juntas en 2012. Algunas paradas incluyen Seattle, Las Vegas, Detroit y Duluth, Georgia.

Es genial porque nuestro público se gusta, dijo Lee en una entrevista conjunta con Hale. Encajan muy bien juntos de manera natural, por lo que es genial reunir a ese gran grupo de gente.

Habla de conseguir exactamente lo que querías después de no tener lo que querías durante tanto tiempo, intervino Hale.

Las dos bandas de rock ganadoras del premio Grammy pasaron gran parte de 2020 trabajando en nueva música: Evanescence lanzó The Bitter Truth, su primer disco con material original en una década. Y Halestorm también ha trabajado duro en el estudio, aprovechando el tiempo de inactividad para crear.

Tanto Lee como Hale viven en Nashville, Tennessee, cuando no están de gira por el mundo. Su amistad floreció en esa primera gira, especialmente cuando iban a bares de karaoke.

Cuando sales de gira con otra banda, la tradición es que tienes que cantar la canción de la otra persona y avergonzarla y asegurarte de que todos puedan escucharla muy fuerte, dijo Lee riendo.

Hale dijo que cerca de la mitad de las veces no la reconocen cuando canta karaoke, pero que recibe elogios de clientes desconocidos del bar.

Es divertido subir y cantar una canción y que luego estas mamás que ven ˜American Idol™ te digan: ˜¡Deberías apuntarte!™, dijo Hale. Y entonces me digo, sí, todavía lo tengo, ¡muy bien!.

Ambas cantantes admiten sentir algo de nervios antes de la gira, pues han estado fuera del ruedo más de lo esperado. Lee dijo que tiene el desafío adicional de incorporar nuevas canciones al set que no han tocado mucho en vivo. Todo este tiempo libre ha sido bueno para nuestras voces, indicó. Pero también es algo que tenemos que calentar un poco.

También prometen a sus fans algunos momentos especiales de colaboración durante la gira. Recientemente grabaron un par de canciones juntas: Lee se unió a Break In de Halestorm, y Hale hizo coros en Use My Voice de Evanescence.

Me siento realmente igualada cuando cantamos juntas, dijo Lee. Es como una pareja de baile. Es como si pudiéramos hacer cosas juntas que se sienten realmente especiales y raras.

Hale dijo que tocar nuevamente para decenas de miles de fans después de que la industria de la música en vivo fue diezmada por las restricciones de la pandemia de COVID-19 se sentirá distinto a otras giras que ha hecho.

Va a ser un mundo diferente, pero creo que lo apreciaremos más ahora y no daremos nada por sentado, lo cual es bueno, dijo Hale.

___

En Internet:

https://www.halestormrocks.com/

https://www.evanescence.com/home/

___

Kristin M. Hall en Twitter: https://Twitter.com/kmhall.