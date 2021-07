Ecuador: Daniel Pintado, de la pobreza a la gloria en marcha

un equipo multidisciplinario de cinco profesionales para mejorar sus tiempos, además paga los necesarios suplementos y equipamiento deportivo.

No solo se trata de entrenar al máximo, sino de tener la ciencia y a profesionales que me conduzcan de la mejor manera. Ahora estoy muy bien encaminado, he trabajado muy responsablemente y cuidando hasta el más mínimo detalle para las olimpiadas, explicó.

Acerca de un posible medalla en Japón, prefiere no hacer vaticinios, aunque lleno de convicción se limita a decir que ahora tengo los pies bien puestos obre la tierra, puede estar seguro que en la competencia entregaré todas mis fuerzas, lo dejaré todo en el asfalto, de eso no hay duda y los resultados hablarán por mi".

La competencia de Pintado está prevista para el 5 de agosto en Sapporo.