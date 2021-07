Republicana Cheney integra panel sobre asalto al Capitolio

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, incluyó el jueves a la congresista Liz Cheney en el nuevo comité para investigar la irrupción violenta al Capitolio del 6 de enero, una decisión por la que la detractora republicana más determinada del expresidente Donald Trump trabajará al lado de siete demócratas.

El representante Bennie Thompson, que preside el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, estará al frente del panel que investigará lo sucedido cuando cientos de partidarios de Trump entraron por la fuerza a la sede del Congreso. Los revoltosos golpearon brutalmente a policías, fueron contra los legisladores e interrumpieron la certificación congresual de la victoria electoral del demócrata Joe Biden sobre Trump.

Cheney dijo en un comunicado que se sentía honrada de trabajar en el comité y que el Congreso tiene la obligación de realizar una pesquisa completa sobre el ataque más serio hacia nuestro Capitolio desde 1814.

Su incorporación al panel se da apenas horas después que el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, amenazó con retirar a los representantes de su partido de las tareas del comité si aceptaban un nombramiento de Pelosi al panel. McCarthy dijo el miércoles en una reunión a puerta cerrada entre los integrantes republicanos de primer periodo en la cámara baja que él y no Pelosi es quien controla las asignaciones de los republicanos al comité, de acuerdo con un asistente republicano de alto rango, quien narró lo ocurrido en la reunión privada a condición de mantener el anonimato.

Después del anuncio, McCarthy objetó, señalando en una conferencia de prensa que yo no hago ninguna amenaza sobre las asignaciones al comité. Sin embargo, dejó en claro que no estaba contento con Cheney.

Me sorprendió que ella haya aceptado algo de la presidenta de la Cámara, Pelosi, aseveró McCarthy. Me parece, dado que no lo he escuchado de ella, que quizá es más cercana a ella que a nosotros.

La inclusión de la republicana de Wyoming al panel, así como la advertencia de McCarthy, subrayan las diferencias marcadas y crecientes entre ambas partes sobre la insurrección.