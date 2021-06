"F9" recauda 70 millones en su primer fin de semana

En el mayor indicio hasta el momento de que a los cines aún les queda vida, F9 recaudó 70 millones de dólares en su primer fin de semana de exhibición, el mejor estreno para una película desde que comenzó la pandemia, según cálculos del estudio difundidos el domingo.

La novena entrega de la franquicia Fast & Furious, protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodriguez, se estrenó únicamente en cines y tuvo la mayor difusión para una cinta desde que comenzó la crisis del coronavirus.

El ingreso local del filme de Universal Pictures rebasó la marca de la pandemia de 48,4 millones de dólares que impuso A Quiet Place Part II hace cuatro semanas. Fue el mejor estreno para cualquier película desde Star Wars: The Rise of Skywalker en diciembre de 2019.

No podríamos estar más agradecidos de ver que el público recibió con entusiasmo a la familia de ˜Fast™ y salió a los cines a ver ˜F9™ en grandes números, dijo Jim Orr, director de distribución de Universal. El debut de este fin de semana realmente ha encendido la taquilla nacional y la enfila hacia un tremendo éxito para el resto del año.

A Quiet Place Part II se ubicó en un muy lejano segundo lugar con 6,2 millones, pero ya ha recaudado 136,4 millones de dólares desde su estreno. Por su parte, The Hitman™s Wife™s Bodyguard generó 4,88 millones de dólares, ubicándose en tercer sitio.

F9, cuyo estreno fue postergado varias veces, parece haber llegado en el fin de semana perfecto para América del Norte. Aparentemente es el filme adecuado para el momento que vive el sector, en el que las audiencias jóvenes están impacientes por volver a las salas para ver una película llena de acción.

A continuación presentamos los estimados de venta de entradas de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles, también se incluyen las cifras a nivel internacional para esos mismos días.

1. F9, 70 millones de dólares (334,9 millones a nivel internacional).

2. A Quiet Place Part II, 6,2 millones (112,1 millones internacional).

3. The Hitman™s Wife™s Bodyguard, 4,88 millones (14,5 millones internacional).

4. Peter Rabbit 2: The Runaway, 4,85 millones (79 millones internacional).

5. Cruella, 3,7 millones (112,5 millones internacional).

6. The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2,9 millones (101,5 millones internacional).

7. In The Heights, 2,2 millones (5,9 millones internacional).

8. Spirit Untamed", 591.917 dólares

9. 12 Mighty Orphans", 560.000 dólares

10. Nobody, 229.000 dólares.

Andrew Dalton está en Twitter como: https://twitter.com/andyjamesdalton