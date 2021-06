Soderbergh y Cheadle regresan a Detroit en No Sudden Move

con una sensación mordaz de una crisis existencial mayor para el cine. Los ratings, como ha ocurrido con la mayoría de las premiaciones en pandemia, se desplomaron.

Simplemente lo veo como un asunto más grande que los temas específicos de cómo se vio nuestra premiación, y eso es: ¿Cómo hacemos que a la gente le importen las películas como antes?, dijo. Para mí, esa es verdadera pregunta que debe afrontarse.

Pero las condiciones y las oportunidades del streaming son perfectas para un cineasta versátil y trabajador como Soderbergh. Recientemente filmó su tercera película para HBO Max, KIMI, un thriller con Zoí« Kravitz que se desarrolla en la pandemia. No Sudden Move, una cinta policial de época para adultos, es por mucho el tipo de película que antes de que las puertas del streaming se abrieran tenía pocas probabilidades de realizarse.

Es un momento realmente bueno para alguien que hace cosas. Sinceramente, no me gustaría estar dirigiendo estas compañías. Nadie sabe lo que viene. Nadie sabe lo que es algo cíclico en contraposición a un cambio secular real, dijo Soderbergh. Tengo una larga historia con Warner. Ambos parecemos estar sincronizados con el propósito de mis asuntos, que es estar realmente ocupado.

Otras cosas nunca cambian. No Sudden Move es la sexta película de atraco de Soderbergh, un ciclo que comenzó con Out of Sight y que incluye tres películas de Ocean™s y Logan Lucky (La estafa de los Logan), una cinta autofinanciada y autorreferencial que también trató de hacer en Hollywood. El género, dice el director, anima a un cineasta a traer algo a la mesa, a darle estilo. Está hecho para las películas, dijo.

Antes de que Soderbergh y Cheadle tuvieran que partir al estreno de No Sudden Move en el Festival de Tribeca, el director preguntó si regresar al lugar de su primera película de ladrones era tentar su suerte.

He tenido dos experiencias muy buenas en Detroit y salí de ahí con dos películas con las que estoy muy contento, dijo Soderbergh. La pregunta es: ¿debería dejar eso ir?

Cheadle no vaciló. ¡Prepárate! ¡Vuelve a la fuente!, lo alentó. Dále vuelta a la rueda.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.