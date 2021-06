Rusia dice estar lista para dispararle a buques intrusos

Un alto diplomático ruso advirtió el jueves que Rusia estará lista para disparar contra buques de guerra intrusos para proteger sus fronteras, luego de un incidente en el Mar Negro en el que un destructor británico navegó cerca de Crimea, en una zona que Rusia dice que son aguas territoriales.

Rusia dijo la víspera que una nave de sus naves de guerra hizo disparos de advertencia y que uno de sus aviones lanzó bombas cerca del destructor británico Defender para alejarlo de las aguas cerca de Sevastopol.

Sin embargo, Gran Bretaña negó esa versión e insistió en que no hubo disparos de advertencia cerca de su barco y que estuvo en aguas ucranianas.

Fue el primer incidente desde la Guerra Fría en el que Moscú utiliza munición de guerra para disuadir a una nave de la OTAN, reflejo del aumento de las amenazas crecientes de choques militares entre Rusia y Occidente.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo el jueves que la inviolabilidad de las fronteras rusas es un imperativo absoluto. Agregó que las protegerá por todos los medios, diplomáticos, políticos y militares si es necesario.

Dijo que la Armada británica debería cambiar el nombre de su destructor de Defender (Defensor) a Aggressor (Agresor) y advirtió que quienes intenten probar nuestra fuerza están corriendo un enorme riesgo.

Cuando se le preguntó qué haría Rusia para evitar tales intrusiones en el futuro, Ryabkov dijo a los periodistas que sus fuerzas estarán listas para disparar contra objetivos si las advertencias no funcionan.

Podemos apelar a la razón y exigir que se respete el derecho internacional, dijo Ryabkov, citado por la agencia de noticias Interfax. Si eso no ayuda, podemos lanzar bombas y no sólo en su rumbo, sino justo en el objetivo, si esos colegas no lo entienden de otra manera.