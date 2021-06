Italia: Encuentran en un bosque a niñito extraviado 2 días

Un niño de 21 meses fue encontrado con vida el miércoles en el fondo de un barranco después de pasar dos noches solo en el bosque cerca de su casa en Toscana, Italia.

El menor fue encontrado cuando un periodista de televisión escuchó sus gemidos y lo hallaron con un golpe en la cabeza y algunos rasguños, pero por lo demás en buen estado.

Nicola Tanturli se alejó de su casa aislada en los Apeninos en algún momento de la noche del lunes, y fue objeto de una intensa búsqueda mientras la prensa local cubría la noticia. Las campanas de la iglesia sonaron en celebración en la ciudad de Palazzuolo sul Senio, cerca de Florencia, cuando encontraron al niño, a unos 2 kilómetros (1 milla) de su casa.

Un periodista de la televisión estatal RAI que cubría la historia caminaba por un camino de tierra hacia la casa de la familia cuando escuchó gemidos desde un barranco cubierto de árboles y matorrales.

Empecé a gritar, ˜Nicola™, para entender si podía ser el niño. Escuché ˜mamá˜, relató Giuseppe Di Tommaso en RAI. Empecé a repetir la palabra ˜mamá™ porque los niños de esa edad repiten palabras. Cuando intuí que podía ser Nicola, bajé al barranco.

El periodista alcanzó a ver al niñito del otro lado, a unos 10 metros de distancia en un área de difícil acceso llena de matorrales espinosos. En ese momento pasó un automóvil y Di Tommaso llamó a dos Carabinieri, quienes inicialmente no creyeron que los sonidos pudieran provenir del niño debido a que es una zona de animales.

El comandante Danilo Ciccarelli trepó unos 25 metros por el terraplén esperando encontrar un pequeño ciervo. En cambio, Nicola apareció, con su cabecita entre la hierba. Dijo ˜mamá™ y me acerqué a él. Me abrazó de inmediato, dijo el comandante.

Fue una alegría tremenda traerlo de vuelta a los brazos de su madre, dijo Ciccarelli.

El comandante no cree que el niño pasara la noche donde lo encontraron, porque la maleza y la hierba no estaban pisoteadas, y era probable que hubiera llegado por el bosque, no por la carretera.

Es un niño muy activo, muy animado, dijo el alcalde Gian Piero Philip Moschetti en una conferencia de prensa. Pudo caminar un kilómetro en una hora. No tenemos idea de cuánta distancia podría haber recorrido. Estaba acostumbrado a salir de casa y vivir al aire libre.