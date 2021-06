Iliza Shlesinger debuta como protagonista en "Good on Paper"

Incluso cuando está técnicamente desconectada, la comediante Iliza Shlesinger siempre anda trabajando.

Durante la cuarentena, hizo toda una gira de stand-up frente a espectadores en autos, pulió una nueva hora de material, lanzó un programa de cocina en línea con su esposo y firmó contrato para publicar un libro. Y en un reciente día de descanso en Nashville, antes de presentarse en los Premios CMT la noche siguiente, no se relajaba: daba entrevistas sobre su nueva película, Good on Paper (Amor de cuento), que llega a Netflix el miércoles.

Siempre he sido muy determinada, dijo Shlesinger. Y nunca se trató de ser determinada en otra dirección que no fuera hacia arriba.

Para ella, eso significa que su respuesta a todo siempre es sí. A una reunión. A una audición. A un concierto. A una gira.

Pero Shlesinger está en una búsqueda eterna del elusivo sí de Hollywood y dijo que todo lo que ha obtenido lo ha creado para ella misma o ha sido muy reñido. No es que no haya tenido éxito: en 2008 fue la persona más joven (y la primera y única mujer) en ganar la competencia de humor Last Comic Standing de la NBC. Desde entonces, ha escrito un libro, presentado cinco especiales de comedia en Netflix, un programa de entrevistas nocturno en Freeform y creado y protagonizado una serie de sketches, además de sus regulares giras.

También audiciona constantemente y, a pesar de algunas apariciones en películas como Instant Family (Familia al instante), Spenser Confidential (Spenser: Confidencial) y Pieces of a Woman (Fragmentos de una mujer), no es ajena al rechazo.

Así que no dio por sentado cuando un productor quiso hacer Good on Paper, su primer guion producido y su primer papel protagónico en una película. El proyecto es tan personal como parece: se basa en algo que realmente le sucedió.

Hace años, Shlesinger conoció a un chico en un avión. Algo en él le pareció extraño, pero de cualquier modo se enamoró perdidamente. Entonces todo empezó a desmoronarse. Se dio cuenta de que él le había estado mintiendo respecto a todo desde el primer día, desde la universidad a la que fue hasta su trabajo. La experiencia fue terrible, contó, hasta que empezó a ponerla en papel.

Fue catártico. Fue una manera de hacer algo divertido con algo verdaderamente horrible, dijo. El guion realmente se volvió una especie de respiro. Constantemente hacía audiciones, me rechazaban, siempre estaba de gira, siempre haciendo stand-up. Recurriría a este guion que siempre me recordaba: ˜Tú tienes el control de tu propio destino como artista™.

En 2018 conoció al productor Paul Bernon y, para su sorpresa, él dijo que quería hacer la película y lo dijo en serio. Contrataron a Kimmy Gatewood como directora y ésta sugirió al veterano de Veronica Mars Ryan Hansen para el papel del pretendiente mentiroso. Shlesinger no había oído hablar de él, pero le gustó que quisiera interpretar a un mentiroso y narcisista.

Muchos actores protagónicos no lo hacen, dijo. Quieren ser el Capitán América.

Hansen dijo que era un admirador de Shlesinger desde antes por sus especiales de stand-up. Aunque no llegó a conocerla en persona hasta la lectura del guion, rápidamente se dio cuenta de lo increíble que es realmente y lo buena escritora, actriz y comediante.

Shlesinger le pidió a Margaret Cho que interpretara a la mejor amiga, y luego ella y Gatewood dieron rienda suelta al casting e invitaron a amigos cómicos a hacer otros papeles.

Realmente quisimos ser generosos con esta película. Como, si sabes que tu amigo es gracioso, puedes confiarle un par de diálogos, dijo. Lo hice porque nadie hizo eso por mí. Tenemos un tipo que interpreta al director en la película que es un actor que también es mi barman favorito en nuestro restaurante favorito de Los íngeles. Sabía que era actor. Pensé, ¿por qué no darle el papel a él?

Y en el set se tomó en serio su rol como la primera persona en la lista de contactos, deseosa de crear un entorno de trabajo feliz y divertido para todos. Ahora se prepara para que el mundo descubra la película.

Esta historia trata en realidad de una chica increíblemente normal que no estaba lastimando a nadie y no necesitaba aprender una lección o ser derribada, dijo. Creo que muchas mujeres se identificarán con eso.

Espero que la gente vea esta película. Espero que la gente quiera que les escriba películas. Espero que la gente quiera que protagonice sus películas. Todo lo que hago, lo hago con la intención de abrir una puerta para poder hacer cosas más grandes y mejores bajo mis propios términos creativos, agregó. El cielo es el límite. ¡Montaré una obra de teatro en Marte, no me importa!

Durante la cuarentena, Shlesinger vio a muchos de sus compañeros aprovechar la falta de un escenario para tomarse un descanso. Ella siguió trabajando. Quería mantenerse activa.

Tengo mucha energía de manera natural, pero hay noches en las que pienso, ˜¿Qué haces? ¡Quedarse en casa! Cómete una pizza, ve ˜Frasier™ y métete en la cama™, dijo.

Pero esa no es su naturaleza. Y, como era de esperar, en su noche libre en Nashville no se quedó sentada en su cuarto de hotel. Estaba buscando un escenario.

La periodista de AP Alicia Rancilio contribuyó a este despacho desde Nueva York.