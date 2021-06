Los SAG regresan en febrero de 2022 con show de 2 horas

Los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla regresarán a un formato de dos horas para su edición de 2022, que se transmitirá el último fin de semana de febrero.

Los SAG adoptaron un formato completamente virtual de una hora este año, cuando The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago) ganó el premio al mejor elenco y la serie de drama The Crown y la comedia Schitt™s Creek también fueron galardonadas.

La fecha del 27 de febrero originalmente era de los Oscar, que nuevamente aplazaron su ceremonia para el 27 de marzo. Los SAG, que reconocen las mejores actuaciones en el cine y la televisión, se transmitirán por las cadenas TNT y TBS.

Los premios del gremio suelen ser un presagio confiable de los Oscar, aunque este año Nomadland se llevó a casa el Premio de la Academia a la mejor película. Todos los actores galardonados este año en los SAG eran actores de color, pero esa hazaña no se repitió en los Oscar.

La temporada de premios de Hollywood de 2021 se aplazó y descuadró por la pandemia de coronavirus. La temporada de 2022 ya se ha visto sacudida por la decisión de NBC de no transmitir los Globos de Oro en enero debido a la respuesta de esa organización a una investigación del LA Times que reveló entre sus hallazgos que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood no tenía miembros negros.