Sergio Ramírez no ve posible elecciones libres en Nicaragua

El escritor y ex vicepresidente sandinista Sergio Ramírez advirtió el lunes que en Nicaragua hay cero posibilidad de que se realicen elecciones libres el 7 de noviembre, y dijo que las fuerzas opositoras que participen en los comicios estarán legitimando una reelección de Daniel Ortega.

En entrevista con The Associated Press desde Estados Unidos, donde se encuentra realizando un tratamiento médico, el Premio Cervantes de Literatura 2017 dijo que Ortega ha impuesto un sistema de terror que impide a la gente salir a las calles libremente y que no tolerará por tanto ninguna campaña electoral opositora.

Hay cero posibilidad (de elecciones libres) y la fuerza política que vaya hasta el final le hará mucho daño a Nicaragua, estará dándole credibilidad democrática a un proceso que está viciado de antemano, aseveró el autor de Castigo Divino y Margarita, está linda la mar.

Unas elecciones donde la mayoría de candidatos que puedan oponerse a Ortega están en la cárcel, no pueden ser elecciones, subrayó al referirse al arresto de cinco aspirantes presidenciales en los últimos días, entre casi una veintena de opositores detenidos por la policía desde el 2 de junio.

Para las elecciones se han inscrito alianzas como la del gobernante Frente Sandinista, que postulará a Ortega para su tercera reelección consecutiva, y varias fuerzas opositoras minoritarias. Sin embargo, fue excluido un partido que prestaría su casilla a la opositora Coalición Nacional, bloque amplio opositor surgido tras las protestas sociales de abril de 2018.

Los partidos que vayan hasta el final, que acepten la derrota electoral y los asientos que se les asignen en la Asamblea Nacional (Parlamento), son los que le van a dar la fuerza a Daniel Ortega para reclamar legitimidad de las elecciones. Es un paso muy grave, consideró el escritor centroamericano.

Ramírez, de 78 años, fue vicepresidente de Nicaragua durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990), pero a mediados de la década de 1990 tomó distancia del líder izquierdista y fundó junto a otros intelectuales y ex guerrilleros el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), proscrito en 2009 como partido y actualmente llamado movimiento Unamos. Ramírez está retirado de la actividad política desde 1996.