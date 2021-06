Amblin de Spielberg hará varias películas para Netflix

Steven Spielberg, un cineasta sinónimo de encanto en el cine, llegó a un acuerdo con Netflix según el cual su compañía productora, Amblin Partners, hará múltiples películas al año para la gigante de streaming.

La sociedad, largamente buscada por Ted Sarandos, el jefe de contenido de Netflix, es un logro importante para la compañía que, ante una competencia cada vez mayor, trae más oficialmente a un director muy querido al terreno del streaming.

El acuerdo anunciado el lunes no incluye específicamente ninguna película que será dirigida por Spielberg. En diciembre, el director estrenará West Side Story (Amor sin barreras) en cines con 20th Century Studios de Disney. Amblin tiene otro acuerdo con Universal Pictures para estrenos cinematográficos.

En Amblin, la narración de historias siempre estará en el centro de todo lo que hacemos, y desde el minuto en que Ted y yo empezamos a hablar de una sociedad quedó muy claro que teníamos una oportunidad increíble para contar nuevas historias juntos y llegar al público de nuevas maneras, dijo Spielberg en un comunicado. Esta nueva vía para nuestras películas, junto con las historias que seguimos contando con nuestra vieja familia en Universal y otros de nuestros socios, será increíblemente gratificante para mí a nivel personal pues podemos embarcarnos en ella juntos con Ted, y me muero de ganas de comenzar a trabajar con él, Scott, y el equipo completo de Netflix.

Amblin, que toma su nombre de un corto de 1968 realizado por Spielberg, ha ayudado a producir una gran cantidad de películas además de las de Spielberg, incluyendo 1917 y Green Book (Green Book: una amistad sin fronteras). Ambas empresas han trabajado juntas antes en series de televisión y en The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago) de Aaron Sorkin, una película coproducida por Amblin vendida por Paramount Pictures a Netflix durante la pandemia.

Spielberg ha sido a veces visto como un director en contra del futuro en streaming para las películas. Una titular de Deadline Hollywood sobre el anuncio del lunes señala: ¿Se congela el infierno?

Pero en 2019 Spielberg argumentó en contra de la impresión antistreaming asociada con él. Por esa época circularon reportes de que Spielberg creía que los estrenos de streaming, que comparó con películas hechas para TV, deberían competir por premios Emmy, no por el Oscar. Soy un ferviente creyente de que los cines deben existir para siempre, dijo Spielberg ese año.

Aclaró que en la pantalla, grande o pequeña, lo que realmente me importa es una gran historia y todos deberían tener acceso a grandes historias.

Sin embargo, siento que la gente debe tener la oportunidad de salir de la seguridad y familiaridad de sus vidas e ir a un lugar en compañía de otros y tener una experiencia compartida, llorar juntos, reír juntos, sentir miedo juntos, para que cuando termine se sientan menos como extraños, escribió Spielberg en un correo electrónico al New York Times. Quiero ver la supervivencia de los cines. Quiero que la experiencia cinematográfica siga siendo relevante en nuestra cultura.

Los límites también se han difuminado desde entones. Mientras que Netflix ha tenido estrenos exclusivos en cines por una semana o más para algunas de sus películas más prominentes, estudios tradicionales como Disney y Warner Bros. han adoptado modelos de estreno híbridos que llevan las películas simultáneamente al cine y el streaming.

Steven es un visionario y líder creativo y, como muchos otros en todo el mundo, mi crecimiento fue moldeado por sus sus personajes e historias memorables que han resistido al tiempo, inspirando y despertando a otros, dijo Sarandos. Ansiamos comenzar a trabajar con el equipo de Amblin y nos sentimos horados y encantados de ser parte de este capítulo en la historia cinematográfica de Steven.