AMLO anuncia investigación a fondo por ataques en México

afirmó que los recientes ataques violentos hasta el momento no han impactado a López Obrador, cuyo partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus fuerzas aliadas lograron la mayoría de los asientos en la Cámara de Diputados y 11 de las 15 gobernaciones que se disputaron en los comicios generales del 6 de junio.

Los mexicanos se han ido acostumbrando a todas estas atrocidades sin que haya una reacción real, dijo Morera a The Associated Press al referirse al escaso impacto político que generan los ataques violentos, y agregó que ante tanta violencia la gente prefiere no asumir el dolor del otro y entonces voltea hacia otro lado.

Entre enero y mayo los delitos federales han disminuido 27,2%, en comparación con igual período del 2019, indicó el lunes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien agregó que en los primeros cinco meses del año hubo una disminución de 2,9% en los homicidios dolosos, respecto al mismo período del año pasado, que alcanzaron un total de 14.243 casos.

Entre las entidades que tienen los mayores registros de homicidios están Guanajuato, Baja California, Jalisco, México, Michoacán y Chihuahua.

Morera señaló que la cifra de reducción de homicidios no es nada y sostuvo que es como si mantienes a una persona en coma y dices que van muy bien.

Aunque el gobierno de López Obrador exhibe, luego de tres años en el poder, como un éxito su política de seguridad, que se sustenta bajo el lema de abrazos, no balazos, analistas aseguran que sus medidas no han sido favorables.

Morena dijo que uno de los hechos más preocupantes lo constituye el crecimiento del crimen organizado en varias zonas del país.