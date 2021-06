Sondeo: los estadounidenses mitigan precauciones por virus

ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

Según la encuesta AP-NORC, los adultos que aún no se han arremangado para recibir la inyección son renuentes a hacerlo. Apenas el 7% dice que decididamente se vacunará y el 15% dice que probablemente lo hará.

El 46% de los no vacunados dicen que decididamente no recibirá la inyección y el 29% dice creer que no lo hará. Los más renuentes a vacunarse son adultos jóvenes, evangélicos, gente de zonas rurales y republicanos.

Muchos estadounidenses siguen usando mascarillas y tomando precauciones para evitar el contacto con otros, pero el porcentaje ha disminuido significativamente con respecto a meses recientes.

En febrero, el 65% decía que siempre llevaba la mascarilla en presencia de otras personas fuera de su casa. Ahora, el 37% dice que lo hace y el 19% dice que lo hace con frecuencia.

___

La encuesta AP-NORC fue realizada del 10 al 14 de junio con una muestra de 1.125 adultos tomada del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error es de más/menos 4,2 puntos porcentuales