El Ejército de EEUU ocultó por años la pérdida de armas

se contradicen con un análisis interno, uno que los oficiales inicialmente negaron haber realizado.

Cuando se le preguntó en una entrevista si el Ejército analiza las tendencias de armas perdidas, Miller dijo que no: había datos sobre asesinatos, violaciones y delitos contra la propiedad, pero no el robo o la pérdida de armas.

No paso mucho tiempo rastreando esos datos, dijo Miller.

De hecho, en 2019 y 2020, el Ejército distribuyó memorandos internos que describían la pérdida de armas militares como de la mayor importancia. Las cifras de faltantes de armas y componentes de armas sigue igual o ha aumentado a lo largo de los siete años cubiertos por los memorandos, llamados ALARACT (acrónimo de All Army Activities: todas las actividades del Ejército).

Un análisis de tendencias en el documento cita el robo y la negligencia como los factores más comunes.

Los memorandos contaron 1.303 rifles y pistolas faltantes del 2013 al 2019. Oficiales del Ejército dijeron que un número que no podían especificar fue recuperado. Los datos, que incluyen algunas pérdidas en combate, provinieron de investigaciones criminales e informes de incidentes.

Los memorandos internos no son un documento acreditado y no fueron revisados porque no están pensados para hacerse públicos, dijo el vocero del Ejército, Kelley.

Durante el mismo periodo, los informes de investigación que el Ejército dijo que estaban acreditados mostraron 62 rifles o pistolas perdidos o robados.

Los miembros de la división de seguridad física de Miller dijeron que rastreaban los datos de cerca, aunque Miller dijo que él no estaba personalmente al tanto de los memorandos hasta que la AP los llamó a su atención. Dijo que, de haberlo estado, los habría compartido.

Cuando se pierde un arma, me preocupo. Cuando se pierden 100 armas, me preocupo. Cuando se pierden 500, me preocupo, dijo Miller en una segunda entrevista.

El Ejército no era el único en ocultar al público detalles de armas faltantes. Si bien el Cuerpo de Infantería de Marina y la Marina de Guerra presentaron información, la Fuerza Aérea se rehusó a presentar datos o discutir tendencias.

No hay un intento por ocultar", dijo Kirby, el vocero del Departamento de Defensa. "No hay un intento por obstruir.

____

Hall reportó desde Nashville, Tennessee; LaPorta de Boca Ratón, Florida; Pritchard de Los íngeles. Contribuyeron con este reporte Lolita Baldor y Dan Huff en Washington; Brian Barret en Nueva York, y Justin Myers en Chicago.

____

