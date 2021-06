Filarmónica de NY reanudará presentaciones el 17/Sep

La Filarmónica de Nueva York reanudará sus presentaciones por suscripción en septiembre tras una brecha histórica de 18 meses ocasionada por la pandemia de coronavirus. Desplazada de su casa en el David Geffen Hall del Lincoln Center debido a una remodelación, tendrá un calendario reducido de 78 conciertos en distintos recintos.

La Filarmónica dijo el martes que su temporada abrirá el 17 de septiembre con Jaap van Zweden dirigiendo la orquesta y al pianista Daniil Trifonov en Within Her Arms de Anna Clyne, Quiet City de Copland, Antifonys for Chamber Orchestra de George Walker y el concierto para piano No. 4 de Beethoven.

Ese concierto, el primer evento regular de la orquesta desde el 10 de marzo de 2020, será el primero de 50 en el Alice Tully Hall con 1.086 asientos del Lincoln Center, un lugar más comúnmente utilizado para música de cámara y recitales. Habrá 28 conciertos en el Rose Theatre de Jazz at Lincoln Center, con 1.233 asientos, ubicado en Columbus Circle a unos 800 metros (menos de media milla) del Geffen Hall, además de cuatro conciertos en el Carnegie Hall, hogar de la orquesta entre 1891 y 1962.

La próxima temporada incluirá una serie regular de matinés dominicales por primera vez desde 1964-65. No habrá intermedios al menos hasta diciembre.

El contratenor Anthony Roth Costanzo será el artista residente. Actuará con el artista transgénero Justin Vivian Bond del 27 al 29 de enero y cantará un programa el 3 y el 5 de febrero que incluye el estreno mundial de la configuración de Gregory Spears a nuevos textos de Tracy K. Smith y Les Nuits d™été ("Noches de verano") de Berlioz, generalmente cantada por mezzosopranos.

Gustavo Dudamel dirigirá programas del 9 al 20 de marzo de 2022, centrándose en la relación de Robert Schumann y Clara Wieck Schumann, junto con estrenos mundiales.

El Geffen Hall, casa de la Filarmónica desde 1962, atraviesa una renovación de 550 millones de dólares que se pudo adelantar durante la pandemia. Tiene previsto reabrir en el otoño boreal de 2022 con una capacidad para menos de 2.200 de personas, frente a 2.738. Las filas de la orquesta se están reduciendo de 43 a 33, y el escenario se adelantó unos 7,6 metros (25 pies), permitiendo siete filas de asientos envolventes detrás de la orquesta. Aproximadamente dos tercios del tercer nivel están siendo eliminados.

La pandemia provocó la cancelación de los últimos 27 conciertos con suscripción de la temporada 2019-20 además de seis conciertos sin suscripción, 103 conciertos con suscripción de la temporada 2020-21 y 16 conciertos sin suscripción, y eventos adicionales como conciertos para jóvenes, espectáculos nocturnos y giras.

En su última temporada completa, la filarmónica presentó 104 conciertos con suscripción y 15 conciertos sin suscripción.